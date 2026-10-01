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Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта - 01.10.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 48,8 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:20+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 48,8 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Скорректированный, с учетом сезонных колебаний, индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) в сентябре составил 49,8 пункта по сравнению с 48,8 в августе и указывает лишь на незначительное снижение производственных показателей, которое оказалось менее выраженным, чем в предыдущий отчетный период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, markit