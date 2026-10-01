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Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта - 01.10.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 48,8 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:20+0300
2026-10-01T09:20+0300
россия
промышленность
markit
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 48,8 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Скорректированный, с учетом сезонных колебаний, индекс деловой активности в производственном секторе S&amp;P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) в сентябре составил 49,8 пункта по сравнению с 48,8 в августе и указывает лишь на незначительное снижение производственных показателей, которое оказалось менее выраженным, чем в предыдущий отчетный период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
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россия, промышленность, markit
РОССИЯ, Промышленность, Markit
09:20 01.10.2026
 
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вырос до 49,8 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в России в сентябре вырос до 49,8 пункта

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 48,8 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Скорректированный, с учетом сезонных колебаний, индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) в сентябре составил 49,8 пункта по сравнению с 48,8 в августе и указывает лишь на незначительное снижение производственных показателей, которое оказалось менее выраженным, чем в предыдущий отчетный период", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
 
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