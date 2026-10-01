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Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии
Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии
Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии на 2,5 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:48+0300
2026-10-01T11:48+0300
бизнес
камаз
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии на 2,5 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В частности, в пояснительной записке к нему приведен блок по бюджетным ассигнованиям по разделу "Национальная экономика". "…Субсидия публичному акционерному обществу "КАМАЗ" в целях доработки и внедрения системы управления полным жизненным циклом продукции для отрасли автомобилестроения: в 2027 году - 805,5 млн рублей, в 2028 году - 841,5 млн рублей, в 2029 году - 832,5 млн рублей", - говорится в записке.
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192
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192
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бизнес, камаз, госдума
Бизнес, Камаз, Госдума
11:48 01.10.2026
 
Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии

Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии на 2,5 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госбюджет в 2027-2029 годах планирует выделить "КАМАЗу" субсидии на 2,5 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В частности, в пояснительной записке к нему приведен блок по бюджетным ассигнованиям по разделу "Национальная экономика".
"…Субсидия публичному акционерному обществу "КАМАЗ" в целях доработки и внедрения системы управления полным жизненным циклом продукции для отрасли автомобилестроения: в 2027 году - 805,5 млн рублей, в 2028 году - 841,5 млн рублей, в 2029 году - 832,5 млн рублей", - говорится в записке.
 
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