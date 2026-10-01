https://1prime.ru/20261001/gosdolg-873857442.html

Госдолг в 2027-2029 годах не превысит 25% ВВП

Госдолг в 2027-2029 годах не превысит 25% ВВП - 01.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг в 2027-2029 годах не превысит 25% ВВП

Государственный долг РФ в 2027-2029 годах составит не более 25% ВВП, следует из основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:52+0300

2026-10-01T14:52+0300

2026-10-01T15:00+0300

россия

финансы

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственный долг РФ в 2027-2029 годах составит не более 25% ВВП, следует из основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Соответствующий документ внесен в Госдуму в рамках бюджетного пакета. Так, объем госдолга России по отношению к ВВП в 2027 году оценивается на уровне 21,7%, в 2028 году - 23,2%, в 2029 году - 24,1%. При этом объем госдолга по отношению к ВВП в 2026 году не превысит 20%, следует из документа.

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россия, финансы, госдума