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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год и на плановый период 2028 и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:41+0300

2026-10-01T01:41+0300

2026-10-01T01:41+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с дефицитом, следует из ее базы данных. Доходы фонда на 2027 год прогнозируются в объеме 5,038 триллиона рублей, на 2028 год – 5,398 триллиона, на 2029 год – 5,658 триллиона, расходы - 5,206 триллиона, 5,473 триллиона и 5,785 триллиона соответственно. Таким образом, на все три года запланирован дефицит бюджета ФОМС на уровне 168 миллиардов в 2027 году, 75 миллиардов – в 2028 году, 127 миллиардов – в 2029 году. Проект бюджета фонда сбалансирован переходящими остатками средств. Основным источником доходов являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2027 году 90,9%, в 2028 году - 90,7%, в 2029 году - 92,3%. Кроме того, в проекте бюджета ФОМС предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2027 год в размере 372,6 миллиарда рублей, на 2028 год - 394,4 миллиарда, на 2029 год - 417,7 миллиарда. Эти трансферты пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на обеспечение нестраховых расходов и проведение медицинской реабилитации. Также в проекте бюджета фонда резервируются средства нормированного страхового запаса на 2027 год в сумме 281,1 миллиарда рублей, на 2028 год - 245,7 миллиарда, на 2029 год - 246,4 миллиарда.

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финансы, россия, фомс, госдума, омс