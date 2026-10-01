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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонда России) на 2027 год и на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T02:05+0300
2026-10-01T02:05+0300
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонда России) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с профицитом все эти три года, следует из ее базы данных. Бюджет фонда по доходам сформирован на 2027 год в сумме 19,914 триллиона рублей, на 2028 год - 21,214 триллиона, на 2029 год - 22,518 триллиона, по расходам - 19,883 триллиона, 20,917, триллиона и 22,162 триллиона соответственно. Таким образом, на все три года запланирован профицит бюджета Соцфонда, который в 2027 году составит порядка 31 миллиарда рублей, увеличившись в 2028 году до 297 миллиардов, а в 2029 году - до 356 миллиардов. Как пояснял в среду кабмин, в проекте бюджета Соцфонда учтена индексация пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. В 2027 году увеличатся и максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Соцфонда планируется направить 1,6 триллиона рублей.
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финансы, россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Госдума
02:05 01.10.2026
 
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы с профицитом

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонда России) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с профицитом все эти три года, следует из ее базы данных.
Бюджет фонда по доходам сформирован на 2027 год в сумме 19,914 триллиона рублей, на 2028 год - 21,214 триллиона, на 2029 год - 22,518 триллиона, по расходам - 19,883 триллиона, 20,917, триллиона и 22,162 триллиона соответственно.
Таким образом, на все три года запланирован профицит бюджета Соцфонда, который в 2027 году составит порядка 31 миллиарда рублей, увеличившись в 2028 году до 297 миллиардов, а в 2029 году - до 356 миллиардов.
Как пояснял в среду кабмин, в проекте бюджета Соцфонда учтена индексация пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.
В 2027 году увеличатся и максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Соцфонда планируется направить 1,6 триллиона рублей.
 
ФинансыРОССИЯГосдума
 
 
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