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В Госдуме оценили доходы от введения НДС на товары электронной торговли - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили доходы от введения НДС на товары электронной торговли
В Госдуме оценили доходы от введения НДС на товары электронной торговли - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме оценили доходы от введения НДС на товары электронной торговли
Ежегодные доходы от введения с 2027 года НДС по ставке 22% на импортные товары электронной торговли ожидаются на уровне 75 миллиардов рублей, говорится в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T02:59+0300
2026-10-01T02:59+0300
россия
финансы
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ежегодные доходы от введения с 2027 года НДС по ставке 22% на импортные товары электронной торговли ожидаются на уровне 75 миллиардов рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в Налоговый кодекс в рамках внесенного бюджетного пакета в Госдуму. "Введение с 2027 года НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами из третьих стран. Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы – 75 млрд руб. в год", — говорится в документе. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, правительство России предложило ввести НДС 22% в отношении иностранных товаров, приобретенных на онлайн-площадках. "При ввозе товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 164 настоящего кодекса", - говорится в документе. Налоговая ставка по данной статье устанавливается на уровне 22%.
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192
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россия, финансы, госдума
РОССИЯ, Финансы, Госдума
02:59 01.10.2026
 
В Госдуме оценили доходы от введения НДС на товары электронной торговли

Бюджетный пакет: доходы от введения НДС по ставке 22% ожидаются на уровне 75 млрд руб

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ежегодные доходы от введения с 2027 года НДС по ставке 22% на импортные товары электронной торговли ожидаются на уровне 75 миллиардов рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в Налоговый кодекс в рамках внесенного бюджетного пакета в Госдуму.
"Введение с 2027 года НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами из третьих стран. Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы – 75 млрд руб. в год", — говорится в документе.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, правительство России предложило ввести НДС 22% в отношении иностранных товаров, приобретенных на онлайн-площадках.
"При ввозе товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 164 настоящего кодекса", - говорится в документе.
Налоговая ставка по данной статье устанавливается на уровне 22%.
 
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