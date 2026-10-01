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Госдума 29 октября рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы
Госдума 29 октября рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Госдума 29 октября рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы
Рассмотрение Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы и других законопроектов из бюджетного пакета, внесенных правительством РФ,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:01+0300
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россия
финансы
андрей макаров
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рассмотрение Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы и других законопроектов из бюджетного пакета, внесенных правительством РФ, планируется на 29 октября, сообщил на заседании профильного думского комитета его председатель Андрей Макаров. "Они все связанные эти документы, и понятно, что это потребует большого времени, но весь бюджетный пакет предлагается рассмотреть 29 октября", - сказал Макаров. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. В пакет, в частности, также входят законопроекты об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году, о бюджетах Соцфонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 -2029 годы, о налоге на "сверхдоходы", об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период были названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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россия, финансы, андрей макаров, госдума
РОССИЯ, Финансы, Андрей Макаров, Госдума
Госдума 29 октября рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы
Госдума 29 октября рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рассмотрение Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы и других законопроектов из бюджетного пакета, внесенных правительством РФ, планируется на 29 октября, сообщил на заседании профильного думского комитета его председатель Андрей Макаров.
"Они все связанные эти документы, и понятно, что это потребует большого времени, но весь бюджетный пакет предлагается рассмотреть 29 октября", - сказал Макаров.
Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей.
На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.
В пакет, в частности, также входят законопроекты об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году, о бюджетах Соцфонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 -2029 годы, о налоге на "сверхдоходы", об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период были названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.