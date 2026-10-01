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В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов

В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов

Доходы федерального бюджета РФ от продажи конфискованных активов в 2026 году оцениваются в 474,7 миллиарда рублей, а в 2027 году - 117,4 миллиарда рублей,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T12:47+0300

россия

финансы

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от продажи конфискованных активов в 2026 году оцениваются в 474,7 миллиарда рублей, а в 2027 году - 117,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Согласно представленным в документе данным, в 2028 году такие доходы могут составить 112,1 миллиард рублей, а в 2029 году - 83,8 миллиарда рублей. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.

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россия, финансы, госдума