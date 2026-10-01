https://1prime.ru/20261001/gosduma-873841963.html
В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов
В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов
Доходы федерального бюджета РФ от продажи конфискованных активов в 2026 году оцениваются в 474,7 миллиарда рублей, а в 2027 году - 117,4 миллиарда рублей,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T12:47+0300
россия
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873841963.jpg?1790848055
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от продажи конфискованных активов в 2026 году оцениваются в 474,7 миллиарда рублей, а в 2027 году - 117,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Согласно представленным в документе данным, в 2028 году такие доходы могут составить 112,1 миллиард рублей, а в 2029 году - 83,8 миллиарда рублей. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, госдума
В Госдуме оценили доходы бюджета от продажи конфискованных активов
Доходы бюджета от продажи конфискованных активов оцениваются в 474,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от продажи конфискованных активов в 2026 году оцениваются в 474,7 миллиарда рублей, а в 2027 году - 117,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы.
Согласно представленным в документе данным, в 2028 году такие доходы могут составить 112,1 миллиард рублей, а в 2029 году - 83,8 миллиарда рублей.
Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.