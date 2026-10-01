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Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией

Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:06+0300

2026-10-01T13:06+0300

2026-10-01T13:34+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Соглашение было подписано в Москве 2 апреля 2026 года. Соглашением предусматривается, что министерство юстиции Белоруссии вправе открыть один или несколько банковских счетов в российских кредитных организациях в рублях, и на эти счета будут поступать денежные средства, взысканные в России по соответствующим исполнительным документам.

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