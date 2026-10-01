Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/gosduma-873847946.html
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:06+0300
2026-10-01T13:34+0300
финансы
банки
россия
белоруссия
москва
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873847946.jpg?1790850855
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Соглашение было подписано в Москве 2 апреля 2026 года. Соглашением предусматривается, что министерство юстиции Белоруссии вправе открыть один или несколько банковских счетов в российских кредитных организациях в рублях, и на эти счета будут поступать денежные средства, взысканные в России по соответствующим исполнительным документам.
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, белоруссия, москва, владимир путин, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
13:06 01.10.2026 (обновлено: 13:34 01.10.2026)
 
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об открытии счетов в российских банках

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств.
Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Соглашение было подписано в Москве 2 апреля 2026 года.
Соглашением предусматривается, что министерство юстиции Белоруссии вправе открыть один или несколько банковских счетов в российских кредитных организациях в рублях, и на эти счета будут поступать денежные средства, взысканные в России по соответствующим исполнительным документам.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала