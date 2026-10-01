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Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам - 01.10.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:52+0300

2026-10-01T14:52+0300

2026-10-01T15:01+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. Документ внесен правительством РФ. Он увеличивает с 1 января 2027 года с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам на срок от одного до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее страховка по таким безотзывным вкладам на срок от трех лет была увеличена до 2,8 миллиона рублей. Размер страхового возмещения по счетам эскроу повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. Такие счета открываются для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Законопроектом также вводятся дифференцированные базовые ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида вклада. По долгосрочным вкладам эти ставки не должны превышать 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу - 0,05%, по вкладам в иностранной валюте - 0,375%, по другим рублевым вкладам - 0,15% (при этом ставка по таким вкладам может быть повышена до 0,3%, но не более чем на два расчетных периода в течение 18 месяцев). "По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам — повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений", - пояснил журналистам депутат Госдумы Игорь Игошин. Он обратил внимание, что по оценке Банка России, на вклады сроком более трех лет может переместиться до 15% средств с депозитов и до 10% средств с текущих счетов. При этом рост страховой ответственности по долгосрочным вкладам оценивается примерно в 0,2 триллиона рублей, по счетам эскроу – примерно в 0,9 триллиона, отметил депутат. "Если законопроект будет принят, граждане, готовые размещать средства на длительный срок, получат более серьезную государственную защиту. А экономика — дополнительный источник длинных денег, необходимых для инвестиционных проектов", - резюмировал Игошин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, госдума, банк россии