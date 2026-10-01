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Госдума одобрила проект о раскрытии состава табачных изделий и вейпов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект о раскрытии состава табачных изделий и вейпов
Госдума одобрила проект о раскрытии состава табачных изделий и вейпов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о раскрытии состава табачных изделий и вейпов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:07+0300
2026-10-01T15:12+0300
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, усиливающих зависимость или оказывающих токсичное воздействие. Документ был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ в июле. В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе. Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания или тления. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, потребление табака является одним из основных факторов риска развития онкологических, сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний. По мнению авторов, реализация законопроекта будет выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в России.
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россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
15:07 01.10.2026 (обновлено: 15:12 01.10.2026)
 
Госдума одобрила проект о раскрытии состава табачных изделий и вейпов

Госдума приняла в I чтении законопроект о раскрытии ингредиентов табачных изделий и вейпов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, усиливающих зависимость или оказывающих токсичное воздействие.
Документ был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ в июле. В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.
Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания или тления.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, потребление табака является одним из основных факторов риска развития онкологических, сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний.
По мнению авторов, реализация законопроекта будет выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в России.
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
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