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Госдума одобрила проект о едином операторе транспортной безопасности

Госдума одобрила проект о едином операторе транспортной безопасности - 01.10.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о едином операторе транспортной безопасности

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве правовой статус единого оператора для... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:14+0300

2026-10-01T15:14+0300

2026-10-01T15:20+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве правовой статус единого оператора для обеспечения транспортной безопасности на отдельных критически важных объектах транспортной инфраструктуры. Законопроектом предлагается дополнить статью 1 Федерального закона "О транспортной безопасности" новым пунктом, вводящим понятие "единый оператор" — юридическое лицо, определяемое нормативным правовым актом Минтранса по согласованию с ФСБ и МВД России, которое будет обеспечивать транспортную безопасность объектов, включенных в утвержденный перечень. Проектом предусматривается внесение изменений в статью 12 указанного закона: она дополняется положением об особенностях обеспечения единым оператором транспортной безопасности объектов, а также вводится новая часть этой статьи, согласно которой единый оператор реализует права и исполняет обязанности субъектов транспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности. Кроме того, в сопроводительных документах уточняется, что законопроект разработан в целях совершенствования правового механизма организации и координации деятельности субъектов транспортной инфраструктуры по защите объектов от актов незаконного вмешательства. Основной целью является создание централизованной системы управления для защиты группы объектов, принадлежащих разным собственникам, но расположенных на одной территории.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, фсб, мвд