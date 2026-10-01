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В ЛДПР предложили пересмотреть систему поддержки семей с детьми

В ЛДПР предложили пересмотреть систему поддержки семей с детьми - 01.10.2026, ПРАЙМ

В ЛДПР предложили пересмотреть систему поддержки семей с детьми

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил пересмотреть систему поддержки семей с детьми в России по ряду направлений. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:23+0300

2026-10-01T15:23+0300

2026-10-01T15:30+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил пересмотреть систему поддержки семей с детьми в России по ряду направлений."В ближайшее время необходимо пересмотреть нынешнюю систему поддержки семей с детьми по ряду направлений. Имущественный ценз: пора прекратить искусственно пропагандировать бедность. Пора перестать в доход считать ряд поступлений: личные переводы от родственников на карту, премии от достижений детей и другие", - сказал Слуцкий.По его мнению, поддерживать семьи нужно в том числе через налоги: с каждым новым ребенком снижать ставку НДФЛ - до 10% при одном, 5% при двух, 3% при трех или четырех и до нуля при пяти и более детях, автоматически и без дополнительных условий."Нужны решительные шаги: доступная ипотека прежде всего. Три процента, которые предлагает ЛДПР, работающая практика во многих странах мира. Вопросы только кажутся точечными. Но просто представьте себе, сколько детей могло бы родиться, если бы даже это малое было бы реализовано", - заключил он.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, госдума, банк россии, асв