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В Госдуме рекомендовали продлить "линейную амнистию"
В Госдуме рекомендовали продлить "линейную амнистию" - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рекомендовали продлить "линейную амнистию"
Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении на четыре... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:25+0300
2026-10-01T17:25+0300
2026-10-01T17:25+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении на четыре года действие "линейной амнистии". На рассмотрение Думы его планируется вынести 13 октября.
Документ продлевает до 1 января 2031 года срок действия упрощенного порядка оформления прав на землю под используемыми субъектами естественных монополий или операторами связи линейными объектами, в целях обеспечения надлежащего учета таких объектов, их безопасной эксплуатации и стабильного оказания услуг гражданам.
К линейным объектам сейчас относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
"Инициатива касается энергетических, коммунальных и телекоммуникационных организаций, которые оформляют землю под ранее построенными сетями", - сообщил журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что юридическое лицо сейчас может установить бесплатный публичный сервитут либо арендовать участок под сооружением, если право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления возникло до 1 сентября 2018 года, а земля еще не оформлена. Сервитут позволяет использовать чужой участок для эксплуатации сети без его выкупа.
"Отдельный упрощенный порядок предусмотрен для операторов связи и компаний, управляющих централизованными энергетическими и коммунальными сетями. Он охватывает объекты, созданные до 30 декабря 2004 года и используемые для снабжения населения электричеством, газом, теплом, водой, водоотведения или связи", - продолжил депутат.
Этот порядок позволяет осуществить кадастровый учет и регистрацию собственности одновременно на основании технического плана и декларации, пояснил он.
Однако сейчас эти процедуры доступны лишь до конца 2026 года, заметил глава комитета. Законопроект, по его словам, "сохраняет прежние критерии и переносит срок на 31 декабря 2030 года включительно".
"Владельцам сетей следует проверить даты создания объектов и возникновения прав, подготовить технические планы и декларации, затем обратиться за сервитутом в уполномоченный орган по месту нахождения земли либо оформить аренду", - резюмировал Гаврилов.
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россия, общество , госдума, дума
РОССИЯ, Общество , Госдума, Дума
В Госдуме рекомендовали продлить "линейную амнистию"
Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект о продлении "линейной амнистии"
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении на четыре года действие "линейной амнистии". На рассмотрение Думы его планируется вынести 13 октября.
Документ продлевает до 1 января 2031 года срок действия упрощенного порядка оформления прав на землю под используемыми субъектами естественных монополий или операторами связи линейными объектами, в целях обеспечения надлежащего учета таких объектов, их безопасной эксплуатации и стабильного оказания услуг гражданам.
К линейным объектам сейчас относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
"Инициатива касается энергетических, коммунальных и телекоммуникационных организаций, которые оформляют землю под ранее построенными сетями", - сообщил журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что юридическое лицо сейчас может установить бесплатный публичный сервитут либо арендовать участок под сооружением, если право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления возникло до 1 сентября 2018 года, а земля еще не оформлена. Сервитут позволяет использовать чужой участок для эксплуатации сети без его выкупа.
"Отдельный упрощенный порядок предусмотрен для операторов связи и компаний, управляющих централизованными энергетическими и коммунальными сетями. Он охватывает объекты, созданные до 30 декабря 2004 года и используемые для снабжения населения электричеством, газом, теплом, водой, водоотведения или связи", - продолжил депутат.
Этот порядок позволяет осуществить кадастровый учет и регистрацию собственности одновременно на основании технического плана и декларации, пояснил он.
Однако сейчас эти процедуры доступны лишь до конца 2026 года, заметил глава комитета. Законопроект, по его словам, "сохраняет прежние критерии и переносит срок на 31 декабря 2030 года включительно".
"Владельцам сетей следует проверить даты создания объектов и возникновения прав, подготовить технические планы и декларации, затем обратиться за сервитутом в уполномоченный орган по месту нахождения земли либо оформить аренду", - резюмировал Гаврилов.