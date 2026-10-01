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Григоренко рассказал о правилах работы платформ с партнерами - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Григоренко рассказал о правилах работы платформ с партнерами
Григоренко рассказал о правилах работы платформ с партнерами - 01.10.2026, ПРАЙМ
Григоренко рассказал о правилах работы платформ с партнерами
Единые правила работы платформ с партнерами, которые закреплены в законе о платформенной экономике, создают понятные условия для всех участников рынка и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:37+0300
2026-10-01T00:37+0300
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873829512.jpg?1790804258
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Единые правила работы платформ с партнерами, которые закреплены в законе о платформенной экономике, создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют его дальнейшему развитию, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Там напомнили, что 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ подготовлен Минэкономразвития России. "Сегодня цифровые платформы, в том числе маркетплейсы, обеспечивают доступ к рынку для миллионов предпринимателей. Единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют его дальнейшему развитию", - сказал Григоренко, чьи слова приведены в сообщении. Григоренко также отметил, что закон обеспечивает защиту прав продавцов, исполнителей услуг и потребителей, добросовестную конкуренцию и соблюдение баланса интересов всех участников платформенной экономики. "Например, алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях, а покупатели знают, что платформы проверяют своих партнеров и их товары в государственных информсистемах", – пояснил он. Одно из основных требований закона – оператор платформы должен проверять всех партнеров – продавцов и исполнителей услуг – с использованием государственных информационных систем (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) до заключения договора. "Кроме того, платформы должны проверять сведения о товарах. В частности, не допускать размещения незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, БАД, пестицидов и агрохимикатов, драгоценных камней и металлов. Также не должны размещаться карточки товаров, в отношении которых отсутствуют сведения о подтверждении соответствия, государственной регистрации или маркировке", - указали сказал в аппарате Григоренко. Для автоматизации проверок создан Единый цифровой сервис, подключение к нему является бесплатным. "Первичную сверку необходимо проводить в течение трех дней, а в дальнейшем – не реже одного раза в 10 рабочих дней. В случае отрицательного результата необходимо уведомить продавца в течение одного рабочего дня, указав причины, а также предоставить ему возможность исправить информацию и пройти повторную проверку", - заключили в аппарате Григоренко.
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40
россия, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
00:37 01.10.2026
 
Григоренко рассказал о правилах работы платформ с партнерами

Григоренко: единые правила работы платформ с партнерами способствуют развитию рынка

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Единые правила работы платформ с партнерами, которые закреплены в законе о платформенной экономике, создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют его дальнейшему развитию, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Там напомнили, что 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ подготовлен Минэкономразвития России.
"Сегодня цифровые платформы, в том числе маркетплейсы, обеспечивают доступ к рынку для миллионов предпринимателей. Единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют его дальнейшему развитию", - сказал Григоренко, чьи слова приведены в сообщении.
Григоренко также отметил, что закон обеспечивает защиту прав продавцов, исполнителей услуг и потребителей, добросовестную конкуренцию и соблюдение баланса интересов всех участников платформенной экономики.
"Например, алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях, а покупатели знают, что платформы проверяют своих партнеров и их товары в государственных информсистемах", – пояснил он.
Одно из основных требований закона – оператор платформы должен проверять всех партнеров – продавцов и исполнителей услуг – с использованием государственных информационных систем (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) до заключения договора.
"Кроме того, платформы должны проверять сведения о товарах. В частности, не допускать размещения незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, БАД, пестицидов и агрохимикатов, драгоценных камней и металлов. Также не должны размещаться карточки товаров, в отношении которых отсутствуют сведения о подтверждении соответствия, государственной регистрации или маркировке", - указали сказал в аппарате Григоренко.
Для автоматизации проверок создан Единый цифровой сервис, подключение к нему является бесплатным.
"Первичную сверку необходимо проводить в течение трех дней, а в дальнейшем – не реже одного раза в 10 рабочих дней. В случае отрицательного результата необходимо уведомить продавца в течение одного рабочего дня, указав причины, а также предоставить ему возможность исправить информацию и пройти повторную проверку", - заключили в аппарате Григоренко.
 
РОССИЯДмитрий Григоренко
 
 
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