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Европейская экономика остается вялой, заявил Грир

Европейская экономика остается вялой, заявил Грир - 01.10.2026, ПРАЙМ

Европейская экономика остается вялой, заявил Грир

Европейская экономика остается вялой, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Европейская экономика остается вялой, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Европейская экономика остается вялой, отчасти из-за их собственных политических решений... Им необходимо принять меры", - сказал Грир, отвечая на вопрос о состоянии европейской экономики. Он добавил, что за последний год объем торговли США с ЕС существенно сократился. Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.

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мировая экономика, сша, вашингтон, ес