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Европейская экономика остается вялой, заявил Грир - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Европейская экономика остается вялой, заявил Грир
Европейская экономика остается вялой, заявил Грир - 01.10.2026, ПРАЙМ
Европейская экономика остается вялой, заявил Грир
Европейская экономика остается вялой, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:15+0300
2026-10-01T17:15+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Европейская экономика остается вялой, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Европейская экономика остается вялой, отчасти из-за их собственных политических решений... Им необходимо принять меры", - сказал Грир, отвечая на вопрос о состоянии европейской экономики. Он добавил, что за последний год объем торговли США с ЕС существенно сократился. Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.
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мировая экономика, сша, вашингтон, ес
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ЕС
17:15 01.10.2026
 
Европейская экономика остается вялой, заявил Грир

Торговый представитель США Грир: европейская экономика остается вялой

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Европейская экономика остается вялой, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Европейская экономика остается вялой, отчасти из-за их собственных политических решений... Им необходимо принять меры", - сказал Грир, отвечая на вопрос о состоянии европейской экономики.
Он добавил, что за последний год объем торговли США с ЕС существенно сократился.
Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНЕС
 
 
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