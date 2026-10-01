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В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем
В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем - 01.10.2026, ПРАЙМ
В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем
Евросоюз принимает недостаточно мер для решения своих экономических проблем, что негативно сказывается на США, заявил американский торгпред Джеймисон Грир. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:17+0300
2026-10-01T18:17+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Евросоюз принимает недостаточно мер для решения своих экономических проблем, что негативно сказывается на США, заявил американский торгпред Джеймисон Грир. "С одной стороны, у нас есть соглашение, которое мы заключили прошлым летом с Европейским союзом, соглашение о тарифных барьерах... Но в то же время они не приняли достаточных мер, чтобы справиться с этой ситуацией. Простаивают ли у них там заводы из-за других стран или из-за их собственных политических решений, но все, что я знаю, это то, что это влияет на нас", - сказал Грир в интервью агентству Блумберг. Он добавил, что простаивающие в Европе предприятия снижают стимулы для дополнительных инвестиций в мировую экономику, и призвал европейские страны принять меры, отметив, что в противном случае это сделают США. Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.
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мировая экономика, финансы, сша, европа, вашингтон, ес
Мировая экономика, Финансы, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, ЕС
В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем
Грир: ЕС принимает недостаточно мер для решения экономических проблем
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Евросоюз принимает недостаточно мер для решения своих экономических проблем, что негативно сказывается на США, заявил американский торгпред Джеймисон Грир.
"С одной стороны, у нас есть соглашение, которое мы заключили прошлым летом с Европейским союзом, соглашение о тарифных барьерах... Но в то же время они не приняли достаточных мер, чтобы справиться с этой ситуацией. Простаивают ли у них там заводы из-за других стран или из-за их собственных политических решений, но все, что я знаю, это то, что это влияет на нас", - сказал Грир в интервью агентству Блумберг.
Он добавил, что простаивающие в Европе предприятия снижают стимулы для дополнительных инвестиций в мировую экономику, и призвал европейские страны принять меры, отметив, что в противном случае это сделают США.
Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.