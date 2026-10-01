https://1prime.ru/20261001/grir-873869876.html

В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем

В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем - 01.10.2026, ПРАЙМ

В США заявили о нехватке мер ЕС для решения экономических проблем

Евросоюз принимает недостаточно мер для решения своих экономических проблем, что негативно сказывается на США, заявил американский торгпред Джеймисон Грир. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:17+0300

2026-10-01T18:17+0300

2026-10-01T18:23+0300

мировая экономика

финансы

сша

европа

вашингтон

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873869876.jpg?1790868215

ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Евросоюз принимает недостаточно мер для решения своих экономических проблем, что негативно сказывается на США, заявил американский торгпред Джеймисон Грир. "С одной стороны, у нас есть соглашение, которое мы заключили прошлым летом с Европейским союзом, соглашение о тарифных барьерах... Но в то же время они не приняли достаточных мер, чтобы справиться с этой ситуацией. Простаивают ли у них там заводы из-за других стран или из-за их собственных политических решений, но все, что я знаю, это то, что это влияет на нас", - сказал Грир в интервью агентству Блумберг. Он добавил, что простаивающие в Европе предприятия снижают стимулы для дополнительных инвестиций в мировую экономику, и призвал европейские страны принять меры, отметив, что в противном случае это сделают США. Ранее американский торгпред заявил, что Евросоюз "выполнил примерно ноль процентов" своих обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.

сша

европа

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, европа, вашингтон, ес