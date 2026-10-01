Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наследство и кредиты: главное, что нужно знать - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/gukasova-873770245.html
Наследство и кредиты: главное, что нужно знать
Наследство и кредиты: главное, что нужно знать - 01.10.2026, ПРАЙМ
Наследство и кредиты: главное, что нужно знать
Вопрос о долгах умершего является одним из самых болезненных для наследников. По закону наследство принимается целиком: вместе с квартирами и вкладами к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T03:03+0300
2026-10-01T03:03+0300
эксклюзив
общество
финансы
наследство
https://cdnn.1prime.ru/img/76170/60/761706079_0:436:1335:1187_1920x0_80_0_0_e271a1fae9c14b6cb1693a5f36da09a6.jpg
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Вопрос о долгах умершего является одним из самых болезненных для наследников. По закону наследство принимается целиком: вместе с квартирами и вкладами к родственникам переходят и обязательства покойного. Как рассказала агентству "Прайм" директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, отказаться от кредита, но забрать имущество, не получится.В наследственную массу входят потребительские кредиты, ипотека, займы МФО, долги по ЖКХ и налогам. Исключение составляют лишь обязательства, неразрывно связанные с личностью: например, алименты на будущее время или штрафы ГИБДД. Однако накопленная при жизни задолженность по алиментам все равно переходит к наследникам."Главная защита для граждан закреплена в статье 1175 ГК РФ. Наследники отвечают по долгам только в пределах стоимости полученного имущества. Если сумма долга превышает цену наследства, разницу списывают — взыскивать ее за счет личных средств родственников запрещено", - говорит Гукасова.С 24 ноября 2025 года изменился порядок информирования родственников. Нотариусы обязаны самостоятельно запрашивать данные о долгах умершего в бюро кредитных историй, ФССП и ФНС, чтобы наследники узнавали о проблемах до вступления в права.Если долги пугают, у наследника есть два пути. Первый — отказаться от наследства в течение шести месяцев. Второй — инициировать банкротство наследственной массы, когда кредиторы получают деньги только от продажи активов, а остаток долга просто аннулируется.Эксперт подчеркивает: лучший способ защитить близких — это долгосрочное планирование. Во-первых, инвентаризация долгов и страхование — оформление полиса страхования жизни в пользу наследников или выгодоприобретателя-банка на сумму кредита.Во-вторых, структурирование активов: использование завещания, наследственного договора или наследственного фонда позволяет не только распределить имущество, но и предусмотреть механизмы погашения долгов до вступления наследников в права.В-третьих, финансовый резерв и снижение долговой нагрузки к старшему возрасту. "Наконец, открытый диалог с семьей о финансовом положении — наследники должны знать, что они получают, и иметь возможность своевременно отказаться от невыгодного наследства", - подытоживает эксперт.
https://1prime.ru/20260820/leer-872374455.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76170/60/761706079_0:500:1335:1501_1920x0_80_0_0_57c64c7ad1a8d7ddb0e4c2cf42c1685d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, общество , финансы, наследство
Эксклюзив, Общество , Финансы, наследство
03:03 01.10.2026
 
Наследство и кредиты: главное, что нужно знать

Эксперт Гукасова разъяснила, как наследникам отвечать по долгам умершего

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНотариальная контора
Нотариальная контора - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Вопрос о долгах умершего является одним из самых болезненных для наследников. По закону наследство принимается целиком: вместе с квартирами и вкладами к родственникам переходят и обязательства покойного. Как рассказала агентству "Прайм" директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, отказаться от кредита, но забрать имущество, не получится.
В наследственную массу входят потребительские кредиты, ипотека, займы МФО, долги по ЖКХ и налогам. Исключение составляют лишь обязательства, неразрывно связанные с личностью: например, алименты на будущее время или штрафы ГИБДД. Однако накопленная при жизни задолженность по алиментам все равно переходит к наследникам.
"Главная защита для граждан закреплена в статье 1175 ГК РФ. Наследники отвечают по долгам только в пределах стоимости полученного имущества. Если сумма долга превышает цену наследства, разницу списывают — взыскивать ее за счет личных средств родственников запрещено", - говорит Гукасова.
С 24 ноября 2025 года изменился порядок информирования родственников. Нотариусы обязаны самостоятельно запрашивать данные о долгах умершего в бюро кредитных историй, ФССП и ФНС, чтобы наследники узнавали о проблемах до вступления в права.
Если долги пугают, у наследника есть два пути. Первый — отказаться от наследства в течение шести месяцев. Второй — инициировать банкротство наследственной массы, когда кредиторы получают деньги только от продажи активов, а остаток долга просто аннулируется.
Эксперт подчеркивает: лучший способ защитить близких — это долгосрочное планирование. Во-первых, инвентаризация долгов и страхование — оформление полиса страхования жизни в пользу наследников или выгодоприобретателя-банка на сумму кредита.
Вывеска Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства
20 августа, 02:02
Во-вторых, структурирование активов: использование завещания, наследственного договора или наследственного фонда позволяет не только распределить имущество, но и предусмотреть механизмы погашения долгов до вступления наследников в права.
В-третьих, финансовый резерв и снижение долговой нагрузки к старшему возрасту. "Наконец, открытый диалог с семьей о финансовом положении — наследники должны знать, что они получают, и иметь возможность своевременно отказаться от невыгодного наследства", - подытоживает эксперт.
 
ЭксклюзивОбществоФинансынаследство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала