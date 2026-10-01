https://1prime.ru/20261001/gukasova-873770245.html

Наследство и кредиты: главное, что нужно знать

Наследство и кредиты: главное, что нужно знать - 01.10.2026, ПРАЙМ

Наследство и кредиты: главное, что нужно знать

Вопрос о долгах умершего является одним из самых болезненных для наследников. По закону наследство принимается целиком: вместе с квартирами и вкладами к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T03:03+0300

2026-10-01T03:03+0300

2026-10-01T03:03+0300

эксклюзив

общество

финансы

наследство

https://cdnn.1prime.ru/img/76170/60/761706079_0:436:1335:1187_1920x0_80_0_0_e271a1fae9c14b6cb1693a5f36da09a6.jpg

МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Вопрос о долгах умершего является одним из самых болезненных для наследников. По закону наследство принимается целиком: вместе с квартирами и вкладами к родственникам переходят и обязательства покойного. Как рассказала агентству "Прайм" директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, отказаться от кредита, но забрать имущество, не получится.В наследственную массу входят потребительские кредиты, ипотека, займы МФО, долги по ЖКХ и налогам. Исключение составляют лишь обязательства, неразрывно связанные с личностью: например, алименты на будущее время или штрафы ГИБДД. Однако накопленная при жизни задолженность по алиментам все равно переходит к наследникам."Главная защита для граждан закреплена в статье 1175 ГК РФ. Наследники отвечают по долгам только в пределах стоимости полученного имущества. Если сумма долга превышает цену наследства, разницу списывают — взыскивать ее за счет личных средств родственников запрещено", - говорит Гукасова.С 24 ноября 2025 года изменился порядок информирования родственников. Нотариусы обязаны самостоятельно запрашивать данные о долгах умершего в бюро кредитных историй, ФССП и ФНС, чтобы наследники узнавали о проблемах до вступления в права.Если долги пугают, у наследника есть два пути. Первый — отказаться от наследства в течение шести месяцев. Второй — инициировать банкротство наследственной массы, когда кредиторы получают деньги только от продажи активов, а остаток долга просто аннулируется.Эксперт подчеркивает: лучший способ защитить близких — это долгосрочное планирование. Во-первых, инвентаризация долгов и страхование — оформление полиса страхования жизни в пользу наследников или выгодоприобретателя-банка на сумму кредита.Во-вторых, структурирование активов: использование завещания, наследственного договора или наследственного фонда позволяет не только распределить имущество, но и предусмотреть механизмы погашения долгов до вступления наследников в права.В-третьих, финансовый резерв и снижение долговой нагрузки к старшему возрасту. "Наконец, открытый диалог с семьей о финансовом положении — наследники должны знать, что они получают, и иметь возможность своевременно отказаться от невыгодного наследства", - подытоживает эксперт.

https://1prime.ru/20260820/leer-872374455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , финансы, наследство