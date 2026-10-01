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Власти могут донастроить механизм семейной ипотеки, заявил Хуснуллин

Власти могут донастроить механизм семейной ипотеки, заявил Хуснуллин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Власти могут донастроить механизм семейной ипотеки, заявил Хуснуллин

Добавляются подробности после второго азбаца. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:19+0300

бизнес

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марат хуснуллин

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Добавляются подробности после второго азбаца. МОСКВА, 1 окт - РИА Недвижимость. Власти России могут при необходимости донастроить механизм семейной ипотеки, условия которой были обновлены с 1 октября, сказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет и сделать семейную ипотеку более целевой, более привязанной к конкретным регионам, которые нам нужны, мы пошли вот на эти изменения. Не простые, но необходимые изменения. Поэтому будем смотреть, как это повлияет в целом на рынки. При необходимости будем что-то настраивать для того, чтобы, самое главное, обеспечить постройку всех домов, куда люди вложили свои деньги", - отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что с 1 октября осталась неизменной ипотека под 6% для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, сохранились прежние условия кредитования для новых регионов России и Дальнего Востока, которые Хуснуллин назвал стратегическими территориями развития страны. Он также напомнил, что достаточно высокая ключевая ставка, установленная в России на данный момент, делает компенсируемые со стороны бюджета суммы банкам после выдачи ими льготных ипотек огромными. Дифференциация программы семейной ипотеки снизит эту нагрузку на бюджет, добавил вице-премьер. С 1 октября ставка по семейной ипотеке в России дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Московского и Петербургского регионов и от 2% до 10% для остальных субъектов РФ. Самый низкий процент предусмотрен для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора.

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