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Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3%

Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3%

Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% по сравнению с августом, до 897,1 доллара за тысячу кубометров, из-за продолжающейся эскалации | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:01+0300

2026-10-01T09:01+0300

2026-10-01T09:01+0300

газ

европа

ближний восток

ормузский пролив

ice

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% по сравнению с августом, до 897,1 доллара за тысячу кубометров, из-за продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. В сентябре эти цены демонстрировали интенсивный рост, и уже в начале месяца пробили отметку в 900 долларов за тысячу кубометров, в том числе из-за продолжения эскалации между Ираном и США, а также противоречивых сигналов со стороны стран о переговорах. Кроме того, на скачок цен на газ в течение месяца повлиял и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - к 22 сентября они достигли лишь 70% и оставались на минимуме за всю история наблюдения и сбора данных. Помимо этого, давление на цены оказало продление действия форс-мажора компании Qatar Energy на поставки клиентам в Азии и Европе сжиженного природного газа (СПГ) до конца ноября. В итоге средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) составила 897,1 доллара за тысячу кубометров. А максимально котировки поднимались в середине сентября - до 1 008 доллара. Отметку в 1 000 долларов цены превысили впервые с 22 декабря 2022 года. Месячный минимум был достигнут 29 сентября и составил 799,4 доллара. При этом средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 17% по сравнению с июлем, до 745,4 доллара за тысячу кубометров, вследствие новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе. Средние цены в августе оставались выше уровней последнего года. Начали же цены подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. А локального максимума с началом конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - эти цены достигли 19 марта, когда крупнейшая страна-производитель, Катар, резко сократил производство СПГ. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Но значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

ближний восток

ормузский пролив

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газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, ice