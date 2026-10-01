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Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом, заявил Путин

Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом, заявил Путин

Миру еще предстоит учиться жить и работать с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:58+0300

2026-10-01T18:58+0300

2026-10-01T18:59+0300

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искусственный интеллект

ии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Миру еще предстоит учиться жить и работать с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин. "Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример - вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии?" - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, валдай, искусственный интеллект, ии