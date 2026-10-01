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Путин шуткой ответил на вопрос об использовании ИИ
Путин шуткой ответил на вопрос об использовании ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин шуткой ответил на вопрос об использовании ИИ
Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта, заявив, что пользуется администрацией президента, которая... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:05+0300
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технологии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта, заявив, что пользуется администрацией президента, которая пользуется всем, до чего додумалось человечество. "Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, пользуется ли он нейросетями. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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технологии, россия, владимир путин, валдай
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай
Путин шуткой ответил на вопрос об использовании ИИ
Путин шуткой ответил на вопрос об использовании ИИ: пользуюсь администрацией президента
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос об использовании искусственного интеллекта, заявив, что пользуется администрацией президента, которая пользуется всем, до чего додумалось человечество.
"Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, пользуется ли он нейросетями.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.