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ИКАО проведет расследование инцидента с самолетом FlyDubai, заявил Никитин

ИКАО проведет расследование инцидента с самолетом FlyDubai, заявил Никитин - 01.10.2026, ПРАЙМ

ИКАО проведет расследование инцидента с самолетом FlyDubai, заявил Никитин

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет расследование инцидента с самолетом FlyDubai и при необходимости выпустит рекомендации по усилению | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:17+0300

2026-10-01T15:17+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет расследование инцидента с самолетом FlyDubai и при необходимости выпустит рекомендации по усилению безопасности, такое мнение высказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин. В среду самолет flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее сообщили, что во время полета между пилотами произошла драка. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Авиакомпания также сообщила, что ее сотрудники из числа пассажиров взяли ситуацию под контроль и посадили самолет в Саудовской Аравии. "Безусловно, в рамках работы ИКАО будут проведены какие-то исследования, расследования этого инцидента. И если будет необходимо, будут выпущены соответствующие письма, рекомендации по усилению безопасности", - сказал Никитин журналистам на вопрос про происшествие с самолетом flydubai. Он также отметил, что, вероятнее всего, работа ИКАО по расследованию происшествия будет небыстрой.

саудовская аравия

дубай

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бизнес, технологии, саудовская аравия, дубай, тель-авив, икао