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Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8%

Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8%

Импорт в Австралию в августе 2026 года вырос на 5,8% по отношению к июлю и на 16,6% к августу прошлого года, до нового рекорда в 46,938 миллиарда австралийских... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:58+0300

2026-10-01T09:58+0300

2026-10-01T09:58+0300

бизнес

мировая экономика

австралия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Импорт в Австралию в августе 2026 года вырос на 5,8% по отношению к июлю и на 16,6% к августу прошлого года, до нового рекорда в 46,938 миллиарда австралийских долларов, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Импорт в страну в этом году обновлял рекорд с марта по май включительно. Таким образом, это четвертое обновление рекорда с начала года. Экспорт из страны в августе поднялся на 3,7% в месячном выражении и на 15,4% в годовом, до 47,433 миллиарда австралийских долларов - это самое высокое значение с марта 2023 года, согласно официальным данным. Торговый профицит в результате составил 495 миллионов австралийских долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в августе профицит в 2 миллиарда.

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бизнес, мировая экономика, австралия