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Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8%
Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8%
Импорт в Австралию в августе 2026 года вырос на 5,8% по отношению к июлю и на 16,6% к августу прошлого года, до нового рекорда в 46,938 миллиарда австралийских... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:58+0300
2026-10-01T09:58+0300
бизнес
мировая экономика
австралия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Импорт в Австралию в августе 2026 года вырос на 5,8% по отношению к июлю и на 16,6% к августу прошлого года, до нового рекорда в 46,938 миллиарда австралийских долларов, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Импорт в страну в этом году обновлял рекорд с марта по май включительно. Таким образом, это четвертое обновление рекорда с начала года. Экспорт из страны в августе поднялся на 3,7% в месячном выражении и на 15,4% в годовом, до 47,433 миллиарда австралийских долларов - это самое высокое значение с марта 2023 года, согласно официальным данным. Торговый профицит в результате составил 495 миллионов австралийских долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в августе профицит в 2 миллиарда.
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192
40
192
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бизнес, мировая экономика, австралия
Бизнес, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ
09:58 01.10.2026
 
Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8%

Импорт в Австралию в августе вырос на 5,8% и на 16,6%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Импорт в Австралию в августе 2026 года вырос на 5,8% по отношению к июлю и на 16,6% к августу прошлого года, до нового рекорда в 46,938 миллиарда австралийских долларов, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS).
Импорт в страну в этом году обновлял рекорд с марта по май включительно. Таким образом, это четвертое обновление рекорда с начала года.
Экспорт из страны в августе поднялся на 3,7% в месячном выражении и на 15,4% в годовом, до 47,433 миллиарда австралийских долларов - это самое высокое значение с марта 2023 года, согласно официальным данным.
Торговый профицит в результате составил 495 миллионов австралийских долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в августе профицит в 2 миллиарда.
 
БизнесМировая экономикаАВСТРАЛИЯ
 
 
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