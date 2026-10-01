https://1prime.ru/20261001/indeks-873839532.html
Индекс PMI в еврозоне в сентябре вырос до 52,9 пункта
Индекс PMI в еврозоне в сентябре вырос до 52,9 пункта - 01.10.2026, ПРАЙМ
Индекс PMI в еврозоне в сентябре вырос до 52,9 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 52,9 пункта, максимума за четыре... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:20+0300
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промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 52,9 пункта, максимума за четыре года и четыре месяца, с 52,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в сентябре, предполагала показатель на прошлом уровне в 52,7 пункта.
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промышленность, мировая экономика
Промышленность, Мировая экономика
Индекс PMI в еврозоне в сентябре вырос до 52,9 пункта
S P Global: индекс деловой активности в еврозоне в сентябре вырос до 52,9 пункта
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 52,9 пункта, максимума за четыре года и четыре месяца, с 52,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в сентябре, предполагала показатель на прошлом уровне в 52,7 пункта.