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Индекс деловой активности в промышленности США в сентябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в промышленности США в сентябре снизился до 54,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США в сентябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 54,5% с уровня августа в 54,6%, свидетельствуют данные американского... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:25+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 54,5% с уровня августа в 54,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 55%.
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мировая экономика
Индекс деловой активности в промышленности США в сентябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в промышленности США в сентябре снизился до 54,5%
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 54,5% с уровня августа в 54,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 55%.