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Индекс доллара превысил отметку в 102 пункта

Индекс доллара превысил отметку в 102 пункта - 01.10.2026, ПРАЙМ

Индекс доллара превысил отметку в 102 пункта

Индекс доллара растет в четверг вечером, показатель впервые с прошлого апреля превысил отметку в 102 пункта, следует из данных торгов. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:03+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс доллара растет в четверг вечером, показатель впервые с прошлого апреля превысил отметку в 102 пункта, следует из данных торгов. По состоянию на 18.44 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,57% - до 102,04 пункта. Выше 102 пунктов индекс находится впервые с 10 апреля 2025 года. Курс евро к доллару снижался до 1,1239 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,133 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 157,47 иены со 157,42 иены за доллар. По итогам сентября индекс доллара вырос на 2%, при этом почти не изменившись за третий квартал. По отношению к евро американская валюта подорожала на 2,5% за месяц и на 0,8% за квартал. Инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю опустилось на 1 тысячу – до 198 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 200 тысяч. А индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в сентябре неожиданно снизился - до 54,5% с уровня августа в 54,6%. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США за сентябрь. Согласно прогнозам, безработица в стране осталась на уровне августа в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 90 тысяч.

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