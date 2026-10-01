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В Минфине оценили доходы государства от игорной индустрии

В Минфине оценили доходы государства от игорной индустрии - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Минфине оценили доходы государства от игорной индустрии

Игорная индустрия способна давать государству порядка 100 миллиардов рублей в год, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков, выступая на IV Российском... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:11+0300

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2026-10-01T14:17+0300

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финансы

минфин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Игорная индустрия способна давать государству порядка 100 миллиардов рублей в год, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков, выступая на IV Российском форуме спорта и организаторов азартных игр "Азартные игры: отчисления на спорт". "Эта индустрия способна давать государству, и с этого года примерно цифра такая и есть, порядка 100 миллиардов рублей в год. То есть, порядка 42 миллиардов отчислений, порядка 50 миллиардов налогов на всех уровнях, включая налоги на игорный бизнес, НДФЛ. Поэтому это очевидные экономические плюсы от работы этой индустрии есть", - сказал он. При этом Минфин беспокоит, что теневой сектор онлайн-казино в настоящее время сопоставим с размером легального букмекерского рынка, подчеркнул чиновник. "Там граждане никак не защищены, граждан обманывают, понятно, что мы не получаем ни денег на спорт, ни налоги не получаем, ничего не получаем. Более того, эти деньги могут идти на финансирование задач против нашей страны. Поэтому нас эта тема очень сильно беспокоит", - сказал он. По его словам, Минфин пытается с ППК "Единый регулятор азартных игр" найти правильные подходы, как это сделать, как настроить эту работу по таким же принципам, как настроена работа с букмекерами. "И здесь, наверно, мировая практика показывает, что есть несколько подходов к решению этого вопроса. Первое - это, как у нас, запрет и контроль, то есть запрет и пытаться контролировать через денежные потоки, через блокировку сайтов и так далее. Второй вопрос - как у нас с букмекерами - это легализация", - заключил он. "Вот нам тоже нужно пройти эту развилку и понять, какой нам путь выбирать, как правильно нам действовать, чтобы эту часть теневого рынка все-таки вопрос с этим решить", - заключил Чебесков.

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россия, финансы, минфин