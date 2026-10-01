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Еще 39 финансовых институтов подали заявки на подключение к CBETS
Еще 39 финансовых институтов подали заявки на подключение к CBETS - 01.10.2026, ПРАЙМ
Еще 39 финансовых институтов подали заявки на подключение к CBETS
Международный операционный центр цифрового юаня получил заявки еще от 39 китайских и зарубежных финансовых институтов на подключение к комплексной сервисной... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:02+0300
2026-10-01T16:02+0300
2026-10-01T16:02+0300
финансы
сингапур
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Международный операционный центр цифрового юаня получил заявки еще от 39 китайских и зарубежных финансовых институтов на подключение к комплексной сервисной платформе трансграничных расчетов (CBETS) в дополнение к первым 26 участникам, передает агентство Синьхуа.
"По состоянию на конец сентября еще 39 отечественных и зарубежных финансовых учреждений подали заявки на подключение к комплексной сервисной платформе трансграничных расчетов CBETS в качестве прямых участников", - говорится в сообщении.
Инфраструктура платформы теперь поддерживает не только платежные системы и цифровые валюты зарубежных центробанков, но и прямое подключение иностранных банков.
В сфере трансграничной торговли CBETS запустила новый сервис CBETS LIFT. Он ориентирован на торговые расчеты, инвестиции и финансирование и позволяет цифровыми методами решить проблемы традиционного трансграничного торгового финансирования.
Для туристов международная версия приложения e-CNY теперь доступна для регистрации на номера телефонов из 210 стран, предлагая оплату через QR-коды и бесконтактную оплату в одно касание.
CBETS уже успешно интегрирована с Системой быстрых платежей Гонконга (FPS) и Национальной платежной сетью Лаоса (LAPNet), а в Сингапуре запущены пилотные трансграничные платежи в цифровых юанях.
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финансы, сингапур
Еще 39 финансовых институтов подали заявки на подключение к CBETS
Синьхуа: еще 39 финансовых институтов подали заявки на подключение к платформе CBETS
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Международный операционный центр цифрового юаня получил заявки еще от 39 китайских и зарубежных финансовых институтов на подключение к комплексной сервисной платформе трансграничных расчетов (CBETS) в дополнение к первым 26 участникам, передает агентство Синьхуа.
"По состоянию на конец сентября еще 39 отечественных и зарубежных финансовых учреждений подали заявки на подключение к комплексной сервисной платформе трансграничных расчетов CBETS в качестве прямых участников", - говорится в сообщении.
Инфраструктура платформы теперь поддерживает не только платежные системы и цифровые валюты зарубежных центробанков, но и прямое подключение иностранных банков.
В сфере трансграничной торговли CBETS запустила новый сервис CBETS LIFT. Он ориентирован на торговые расчеты, инвестиции и финансирование и позволяет цифровыми методами решить проблемы традиционного трансграничного торгового финансирования.
Для туристов международная версия приложения e-CNY теперь доступна для регистрации на номера телефонов из 210 стран, предлагая оплату через QR-коды и бесконтактную оплату в одно касание.
CBETS уже успешно интегрирована с Системой быстрых платежей Гонконга (FPS) и Национальной платежной сетью Лаоса (LAPNet), а в Сингапуре запущены пилотные трансграничные платежи в цифровых юанях.