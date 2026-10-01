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ИИ должен быть инструментом в руках человека, заявил Путин
ИИ должен быть инструментом в руках человека, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
ИИ должен быть инструментом в руках человека, заявил Путин
Искусственный интеллект может и должен использоваться как инструмент в руках человека, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:13+0300
2026-10-01T21:13+0300
2026-10-01T21:30+0300
общество
россия
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валдай
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может и должен использоваться как инструмент в руках человека, заявил президент России Владимир Путин. "Искусственный интеллект, во всяком случае, на сегодняшний день, он может и должен использоваться как инструмент в руках человека, и конечные решения, безусловно, должны быть за человеком", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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общество , россия, владимир путин, валдай
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай
ИИ должен быть инструментом в руках человека, заявил Путин
Путин: искусственный интеллект должен быть инструментом в руках человека
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может и должен использоваться как инструмент в руках человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Искусственный интеллект, во всяком случае, на сегодняшний день, он может и должен использоваться как инструмент в руках человека, и конечные решения, безусловно, должны быть за человеком", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.