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Инвестиции в коммерческую недвижимость в России сократились на 1%

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России сократились на 1% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России сократились на 1%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России по предварительным итогам трех кварталов 2026 года сократился в сравнении с... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:10+0300

2026-10-01T15:10+0300

2026-10-01T15:10+0300

недвижимость

бизнес

россия

втб

галс-девелопмент

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России по предварительным итогам трех кварталов 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% – до 840 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба консалтинговой компании Nikoliers. "На стрессовые сделки – продажу через аукционы, реализацию имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов – в январе-сентябре 2026 года пришлось 27,2% совокупного объема инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки России (229 миллиардов рублей, на 13,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 года)", – говорится в сообщении. Как уточняется в нем, 66% стрессовых инвестиций за три квартала 2026 года было направлено в складскую недвижимость (в основном за счет реализации на тендере бывших активов Raven Russia), 17% – в площадки под девелопмент, весомая доля сделок с которыми традиционно проходит через аукционы, и еще 17% – в другие сегменты коммерческой недвижимости. В 2027 году компания ожидает сохранение доли стрессовых сделок на уровне около 30% суммарного объема инвестиций. Классические инвестиционные сделки с коммерческой недвижимостью обеспечили 84% денежного объема против 16% под собственные нужды компаний за три квартала 2026 года. Объем сделок для получения арендного дохода вырос на 2,4% год к году, тогда как спрос на покупку коммерческой недвижимости для собственного размещения компаний снизился на 21,3%, отмечается в сообщении. По данным Nikoliers, первое место по объему инвестиций сохранила офисная недвижимость – 37% объема вложений или 208 миллиардов рублей (–33% год к году). Складская недвижимость заняла второе место – 33% объема вложений или 184 миллиарда рублей (+95%). На третьем месте по объему инвестиций находится торговая недвижимость, обеспечившая 21% вложений или 115 миллиардов рублей (+30%). Как отметили в компании, рекордный объем средств в приобретение офисной недвижимости вложили ЗПИФы. Объем вложений достиг 35 миллиардов рублей, увеличившись в 2,8 раза год к году. Государственные структуры и банковские институты выступили продавцами в сделках с коммерческой недвижимостью на 172 и 116 миллиардов рублей соответственно. В совокупности на них пришлось 52% объема продаж. Крупнейшие сделки – реализация государством бывших активов Raven Russia и продажа структурами ВТБ группы "Галс-Девелопмент", в периметр которой, помимо земельного банка, попали масштабные активы офисной и гостиничной недвижимости, указывается в сообщении. Как добавляется в нем, в приобретение земельных участков и девелоперских проектов России по предварительным итогам января-сентября 2026 года был инвестирован 281 миллиард рублей, что на 1,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, втб, галс-девелопмент