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В Т-Банке рассказали, как получить семейную ипотеку

В Т-Банке рассказали, как получить семейную ипотеку - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали, как получить семейную ипотеку

Семейную ипотеку в России можно по-прежнему взять под 6% годовых, если первоначальный взнос составляет минимум 50% стоимости жилья или за первый год получается... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:57+0300

2026-10-01T16:57+0300

2026-10-01T16:57+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Семейную ипотеку в России можно по-прежнему взять под 6% годовых, если первоначальный взнос составляет минимум 50% стоимости жилья или за первый год получается погасить половину суммы кредита, рассказали РИА Новости в Т-Банке. С 1 октября ставка по семейной ипотеке в России дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Московского и Петербургского регионов и от 2% до 10% для остальных субъектов РФ. Самый низкий процент предусмотрен для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора. Базовые ставки предполагают, что первоначальный взнос составляет 20%. "С 1 октября ставка по семейной ипотеке зависит от числа детей и региона, но 6% остаются доступны и тем семьям, для которых новая базовая ставка выше", - говорит руководитель направлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" Т-Банка Иван Сафонов. Так, ее можно получить, если внести первоначальный взнос от 50% стоимости жилья. Кроме того, такая ставка сохраняется для кредитов на строительство частного дома или покупку земли с последующим возведением жилья. Также ставку можно снизить, отмечает Сафонов. "Для этого за первый год нужно погасить половину суммы кредита или сумму, равную половине стоимости жилья. Сделать это можно в любой момент первого года - и через три месяца, и через полгода", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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