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Иран снял барьеры для сухопутной торговли с рядом стран, заявил Пезешкиан

Иран снял барьеры для сухопутной торговли с рядом стран, заявил Пезешкиан - 01.10.2026, ПРАЙМ

Иран снял барьеры для сухопутной торговли с рядом стран, заявил Пезешкиан

Ирану удалось снять барьеры для сухопутной торговли с рядом стран на фоне морской блокады со стороны США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:42+0300

2026-10-01T16:42+0300

2026-10-01T16:42+0300

мировая экономика

иран

сша

пакистан

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Ирану удалось снять барьеры для сухопутной торговли с рядом стран на фоне морской блокады со стороны США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Нам удалось снять существовавшие препятствия, чтобы, несмотря на наличие ограничений в море, экспорт и импорт, а также экономическое взаимодействие с такими странами, как Пакистан, Ирак, Туркменистан и Азербайджан, еще больше развивалось через сухопутные границы", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. По его словам, США не представляли, что власти Ирана в условиях войны смогут управлять страной. Говоря о переговорном процессе по текущему конфликту с США, президент Ирана заявил, что Тегеран никогда не убегал и не намерен убегать от диалога, несмотря на неоднократные удары США.

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мировая экономика, иран, сша, пакистан, масуд пезешкиан