https://1prime.ru/20261001/istochnik-873830164.html

Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной

Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной - 01.10.2026, ПРАЙМ

Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной

Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:52+0300

2026-10-01T00:52+0300

2026-10-01T00:52+0300

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реджеп тайип эрдоган

всу

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АНКАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 сентября, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море. "Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивность сторон", - сообщил источник. По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами по вопросам, связанным с обеспечением безопасности судоходства в Черном море. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Также сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке БПЛА ВСУ у побережья порта Новороссийск.

черное море

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