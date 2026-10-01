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Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной - 01.10.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной
Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:52+0300
2026-10-01T00:52+0300
россия
бизнес
черное море
турция
москва
реджеп тайип эрдоган
всу
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АНКАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 сентября, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море. "Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивность сторон", - сообщил источник. По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами по вопросам, связанным с обеспечением безопасности судоходства в Черном море. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Также сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке БПЛА ВСУ у побережья порта Новороссийск.
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россия, бизнес, черное море, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, всу
РОССИЯ, Бизнес, Черное море, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Реджеп Тайип Эрдоган, ВСУ
00:52 01.10.2026
 
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной

Турция рассчитывает на конструктивный подход Москвы и Киева по продовольственному коридору

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АНКАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 сентября, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море.
"Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивность сторон", - сообщил источник.
По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами по вопросам, связанным с обеспечением безопасности судоходства в Черном море.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Также сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке БПЛА ВСУ у побережья порта Новороссийск.
 
РОССИЯБизнесЧерное мореТУРЦИЯМОСКВАРеджеп Тайип ЭрдоганВСУ
 
 
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