https://1prime.ru/20261001/istochnik-873830164.html
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной - 01.10.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной
Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:52+0300
2026-10-01T00:52+0300
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АНКАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 сентября, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море.
"Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивность сторон", - сообщил источник.
По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами по вопросам, связанным с обеспечением безопасности судоходства в Черном море.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Также сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке БПЛА ВСУ у побережья порта Новороссийск.
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РОССИЯ, Бизнес, Черное море, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Реджеп Тайип Эрдоган, ВСУ
Источник рассказал о контактах Турции с Россией и Украиной
Турция рассчитывает на конструктивный подход Москвы и Киева по продовольственному коридору
АНКАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 сентября, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море.
"Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивность сторон", - сообщил источник.
По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими сторонами по вопросам, связанным с обеспечением безопасности судоходства в Черном море.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. В июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Также сухогруз MV Güllük под турецким флагом подвергся атаке БПЛА ВСУ у побережья порта Новороссийск.