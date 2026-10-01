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Казахстан готов предоставлять цифровую инфраструктуру для промпроектов

Казахстан готов предоставлять цифровую инфраструктуру для промпроектов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан готов предоставлять цифровую инфраструктуру для промпроектов

Казахстан готов предоставить свою цифровую инфраструктуру для реализации совместных проектов с партнерами в сфере промышленности и новых технологий, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:58+0300

2026-10-01T19:58+0300

2026-10-01T20:11+0300

технологии

казахстан

минск

иннопром

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Казахстан готов предоставить свою цифровую инфраструктуру для реализации совместных проектов с партнерами в сфере промышленности и новых технологий, заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов на главной пленарной сессии "Иннопром" в Минске. "Долина ЦОДов (инициатива по созданию кластера современных коммерческих дата-центров - ред.) - это прежде всего новые технологические возможности для промышленности, это открывает возможности совместной разработки с нашими партнерами инженерных решений, внедрение промышленного искусственного интеллекта, цифровых двойников предприятий и интеллектуальных систем управления производством. Казахстан готов предоставлять свою цифровую инфраструктуру в качестве технологической базы для таких проектов", - заявил Бектенов. Глава казахстанского правительства отметил, что цифровизация и ИИ становятся инструментами повышения производительности и конкурентоспособности экономики. Экспорт казахстанских IT-услуг уже превысил 1 миллиард долларов, а на предприятиях страны работают более 300 промышленных роботов. По словам Бектенова, в Казахстане также формируется современная вычислительная инфраструктура для развития ИИ, облачных технологий и новых цифровых сервисов. В Минске с 30 сентября по 2 октября проходит II Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь". В этом году для участия в ней зарегистрировались представители более 40 стран. В центре внимания - промышленная кооперация, технологическое развитие и внедрение современных решений.

казахстан

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технологии, казахстан, минск, иннопром