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Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах
Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах - 01.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры страны, включая железнодорожные и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:10+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры страны, включая железнодорожные и автомобильные коридоры. "Евразийское и центральноазиатское направление взаимно дополняют друг друга. Казахстан, находясь на их пересечении, готов выступать надежным производственным, логистическим и технологическим партнером. Мы приглашаем все зарубежные компании активно участвовать в реализации этих проектов", - заявил Бектенов на главной пленарной сессии "Иннопром" в Минске. Глава казахстанского правительства отметил, что за последние 15 лет в транспортную инфраструктуру страны было инвестировано более 35 миллиардов долларов. В ближайшие годы Казахстан планирует построить и модернизировать свыше 2,2 тысячи километров железных дорог, а также продолжить развитие автомобильных коридоров с последовательной цифровизацией всех маршрутов. По словам Бектенова, развитие инфраструктуры и укрепление региональных связей в Центральной Азии создают новые возможности для торговли, инвестиций и промышленной кооперации. В Минске с 30 сентября по 2 октября проходит II Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь". В этом году для участия в ней зарегистрировались представители более 40 стран. В центре внимания - промышленная кооперация, технологическое развитие и внедрение современных решений.
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бизнес, казахстан, минск, центральная азия, иннопром
Бизнес, КАЗАХСТАН, МИНСК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Иннопром
Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах
Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры страны, включая железнодорожные и автомобильные коридоры.
"Евразийское и центральноазиатское направление взаимно дополняют друг друга. Казахстан, находясь на их пересечении, готов выступать надежным производственным, логистическим и технологическим партнером. Мы приглашаем все зарубежные компании активно участвовать в реализации этих проектов", - заявил Бектенов на главной пленарной сессии "Иннопром" в Минске.
Глава казахстанского правительства отметил, что за последние 15 лет в транспортную инфраструктуру страны было инвестировано более 35 миллиардов долларов. В ближайшие годы Казахстан планирует построить и модернизировать свыше 2,2 тысячи километров железных дорог, а также продолжить развитие автомобильных коридоров с последовательной цифровизацией всех маршрутов.
По словам Бектенова, развитие инфраструктуры и укрепление региональных связей в Центральной Азии создают новые возможности для торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
В Минске с 30 сентября по 2 октября проходит II Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь". В этом году для участия в ней зарегистрировались представители более 40 стран. В центре внимания - промышленная кооперация, технологическое развитие и внедрение современных решений.