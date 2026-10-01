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Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах

Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах - 01.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан пригласил зарубежные компании участвовать в транспортных проектах

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры страны, включая железнодорожные и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:10+0300

2026-10-01T20:10+0300

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бизнес

казахстан

минск

центральная азия

иннопром

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил зарубежные компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры страны, включая железнодорожные и автомобильные коридоры. "Евразийское и центральноазиатское направление взаимно дополняют друг друга. Казахстан, находясь на их пересечении, готов выступать надежным производственным, логистическим и технологическим партнером. Мы приглашаем все зарубежные компании активно участвовать в реализации этих проектов", - заявил Бектенов на главной пленарной сессии "Иннопром" в Минске. Глава казахстанского правительства отметил, что за последние 15 лет в транспортную инфраструктуру страны было инвестировано более 35 миллиардов долларов. В ближайшие годы Казахстан планирует построить и модернизировать свыше 2,2 тысячи километров железных дорог, а также продолжить развитие автомобильных коридоров с последовательной цифровизацией всех маршрутов. По словам Бектенова, развитие инфраструктуры и укрепление региональных связей в Центральной Азии создают новые возможности для торговли, инвестиций и промышленной кооперации. В Минске с 30 сентября по 2 октября проходит II Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь". В этом году для участия в ней зарегистрировались представители более 40 стран. В центре внимания - промышленная кооперация, технологическое развитие и внедрение современных решений.

казахстан

минск

центральная азия

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бизнес, казахстан, минск, центральная азия, иннопром