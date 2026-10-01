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Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США

Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США - 01.10.2026, ПРАЙМ

Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США

Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, а также оценивает, насколько выгодно заключать долгосрочный контакт с Вашингтоном, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:49+0300

2026-10-01T14:49+0300

2026-10-01T14:55+0300

газ

мировая экономика

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кишинев

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газпром

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КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, а также оценивает, насколько выгодно заключать долгосрочный контакт с Вашингтоном, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. Молдавия импортировала пробую партию сжиженного газа из США в апреле 2024 года. "У нынешней администрации в Вашингтоне есть приоритет продавать как можно больше американского сжиженного газа. Они хотят контракты на 20 лет по фиксированной цене. Да, по меньшей цене - но на 20 лет, надо вести переговоры, искать баланс между сроком контракта и стоимостью контракта", - сказал Тофан на брифинге. По его словам, он уже обсуждал вопрос возможного сотрудничества в Нью-Йорке с президентом банка Exim, в котором есть программа финансирования экспорта американского СПГ. Тофан полагает, что правительство вместе с экспертами должно изучить детали контракта, чтобы решить, действительно ли условия будут привлекательными для Молдавии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.

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газ, мировая экономика, молдавия, кишинев, сша, газпром