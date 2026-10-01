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Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США
Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США - 01.10.2026, ПРАЙМ
Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США
Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, а также оценивает, насколько выгодно заключать долгосрочный контакт с Вашингтоном, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:49+0300
2026-10-01T14:55+0300
газ
мировая экономика
молдавия
кишинев
сша
газпром
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КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, а также оценивает, насколько выгодно заключать долгосрочный контакт с Вашингтоном, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. Молдавия импортировала пробую партию сжиженного газа из США в апреле 2024 года. "У нынешней администрации в Вашингтоне есть приоритет продавать как можно больше американского сжиженного газа. Они хотят контракты на 20 лет по фиксированной цене. Да, по меньшей цене - но на 20 лет, надо вести переговоры, искать баланс между сроком контракта и стоимостью контракта", - сказал Тофан на брифинге. По его словам, он уже обсуждал вопрос возможного сотрудничества в Нью-Йорке с президентом банка Exim, в котором есть программа финансирования экспорта американского СПГ. Тофан полагает, что правительство вместе с экспертами должно изучить детали контракта, чтобы решить, действительно ли условия будут привлекательными для Молдавии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.
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газ, мировая экономика, молдавия, кишинев, сша, газпром
Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, США, Газпром
14:49 01.10.2026 (обновлено: 14:55 01.10.2026)
 
Молдова рассматривает возможность закупки СПГ у США

Тофан: Молдова рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США

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КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, а также оценивает, насколько выгодно заключать долгосрочный контакт с Вашингтоном, заявил премьер-министр республики Василий Тофан.
Молдавия импортировала пробую партию сжиженного газа из США в апреле 2024 года.
"У нынешней администрации в Вашингтоне есть приоритет продавать как можно больше американского сжиженного газа. Они хотят контракты на 20 лет по фиксированной цене. Да, по меньшей цене - но на 20 лет, надо вести переговоры, искать баланс между сроком контракта и стоимостью контракта", - сказал Тофан на брифинге.
По его словам, он уже обсуждал вопрос возможного сотрудничества в Нью-Йорке с президентом банка Exim, в котором есть программа финансирования экспорта американского СПГ. Тофан полагает, что правительство вместе с экспертами должно изучить детали контракта, чтобы решить, действительно ли условия будут привлекательными для Молдавии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.
 
ГазМировая экономикаМОЛДАВИЯКишиневСШАГазпром
 
 
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