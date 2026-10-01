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Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции

Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции - 01.10.2026, ПРАЙМ

Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции

Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции установочной мощностью в 1 миллион киловатт в провинции Цинхай, сообщает Центральное... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:10+0300

2026-10-01T18:10+0300

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технологии

китай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции установочной мощностью в 1 миллион киловатт в провинции Цинхай, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "Проект солнечно-термальной электростанции в уезде Гунхэ провинции Цинхай мощностью 1 миллион киловатт успешно подключен к сети", - говорится в сообщении. Проект объединяет фотоэлектрическую электростанцию мощностью 900 тысяч киловатт и фототермальную электростанцию башенного типа мощностью в 100 тысяч киловатт. Два вида электростанций - фототермальная и фотоэлектрическая - работают одновременно. Объект не только преобразует солнечную энергию в электроэнергию, но и аккумулирует ее в виде тепла в резервуарах с расплавленной солью. В зеркальном поле фототермальной установки размещено более 10 тысяч гелиостатов, а площадь поверхности, на которой собирается солнечный свет, составляет около 500 тысяч квадратных метров. Введение данной электростанции в эскплуатацию позволит экономить около 690 тысяч тонн угля и снизить выбросы углекислого газа на 2,07 миллиона тонн в год. Ожидается, что проект будет вырабатывать около 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, китай