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Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции
Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции - 01.10.2026, ПРАЙМ
Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции
Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции установочной мощностью в 1 миллион киловатт в провинции Цинхай, сообщает Центральное... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:10+0300
2026-10-01T18:12+0300
технологии
китай
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции установочной мощностью в 1 миллион киловатт в провинции Цинхай, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "Проект солнечно-термальной электростанции в уезде Гунхэ провинции Цинхай мощностью 1 миллион киловатт успешно подключен к сети", - говорится в сообщении. Проект объединяет фотоэлектрическую электростанцию мощностью 900 тысяч киловатт и фототермальную электростанцию башенного типа мощностью в 100 тысяч киловатт. Два вида электростанций - фототермальная и фотоэлектрическая - работают одновременно. Объект не только преобразует солнечную энергию в электроэнергию, но и аккумулирует ее в виде тепла в резервуарах с расплавленной солью. В зеркальном поле фототермальной установки размещено более 10 тысяч гелиостатов, а площадь поверхности, на которой собирается солнечный свет, составляет около 500 тысяч квадратных метров. Введение данной электростанции в эскплуатацию позволит экономить около 690 тысяч тонн угля и снизить выбросы углекислого газа на 2,07 миллиона тонн в год. Ожидается, что проект будет вырабатывать около 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
18:10 01.10.2026 (обновлено: 18:12 01.10.2026)
 
Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции

CCTV: Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции в провинции Цинхай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай подключил к сети проект солнечно-термальной электростанции установочной мощностью в 1 миллион киловатт в провинции Цинхай, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Проект солнечно-термальной электростанции в уезде Гунхэ провинции Цинхай мощностью 1 миллион киловатт успешно подключен к сети", - говорится в сообщении.
Проект объединяет фотоэлектрическую электростанцию мощностью 900 тысяч киловатт и фототермальную электростанцию башенного типа мощностью в 100 тысяч киловатт.
Два вида электростанций - фототермальная и фотоэлектрическая - работают одновременно. Объект не только преобразует солнечную энергию в электроэнергию, но и аккумулирует ее в виде тепла в резервуарах с расплавленной солью.
В зеркальном поле фототермальной установки размещено более 10 тысяч гелиостатов, а площадь поверхности, на которой собирается солнечный свет, составляет около 500 тысяч квадратных метров.
Введение данной электростанции в эскплуатацию позволит экономить около 690 тысяч тонн угля и снизить выбросы углекислого газа на 2,07 миллиона тонн в год.
Ожидается, что проект будет вырабатывать около 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
 
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