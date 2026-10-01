https://1prime.ru/20261001/komitet-873851609.html
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:59+0300
2026-10-01T13:59+0300
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финансы
андрей макаров
владимир путин
госдума
счетная палата
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Макаров. "Мы начнем это первое заседание комитета по бюджету, которое рассмотрит, в первую очередь, параметры бюджета, прогноз социально-экономического развития, с которым выступит министр экономического развития, заключение Счетной палаты, естественно, представление самого бюджета, с которым выступит министр финансов Антон Германович Силуанов. Оно будет в комитете по бюджету 12 числа", - сказал Макаров. Он отметил, что приоритеты бюджетного процесса и задачи, стоящие сейчас перед парламентом, определил президент России Владимир Путин. "Чтобы выполнить эти задачи, предстоит очень серьезная работа. Необходимо проанализировать каждый раздел бюджета, каждую государственную программу, каждую цифру бюджета как с точки зрения, достигаются ли те задачи, которые поставил президент, ради которых вносится закон о бюджете, так и с точки зрения эффективности этих расходов", - сказал Макаров. С этой целью бюджетный комитет совместно с профильными комитетами рассмотрит каждую госпрограмму, каждый раздел федерального бюджета, а также бюджетов внебюджетных фондов и других законопроектов из бюджетного пакета. "От правительства на это рассмотрение в Государственную думу придут министры, вице-премьеры, которые будут обосновывать тот законопроект, который внесен в Государственную думу", - сообщил Макаров. Бюджетный комитет, по его словам, подготовит сводное заключение, в котором отразит все доводы, все "за" и "против", и "что необходимо сделать уже … в виде поправок к бюджету, которые будут рассматриваться Государственной думой во втором чтении". Он обратил внимание, что важнейшим направлением, о котором вчера говорил президент, является поддержка региональных бюджетов. "Нам предстоит очень серьезная работа. Потому что на сегодняшний день эти деньги в бюджете есть, они зарезервированы, но распределение их по видам субсидий по регионам предстоит сделать вместе с правительством… во втором чтении", - пояснил Макаров.
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финансы, андрей макаров, владимир путин, госдума, счетная палата
Финансы, Андрей Макаров, Владимир Путин, Госдума, Счетная палата
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета
Бюджетный комитет ГД 12 октября начнет рассмотрение параметров бюджета на 2027-2029 годы
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Макаров.
"Мы начнем это первое заседание комитета по бюджету, которое рассмотрит, в первую очередь, параметры бюджета, прогноз социально-экономического развития, с которым выступит министр экономического развития, заключение Счетной палаты, естественно, представление самого бюджета, с которым выступит министр финансов Антон Германович Силуанов. Оно будет в комитете по бюджету 12 числа", - сказал Макаров.
Он отметил, что приоритеты бюджетного процесса и задачи, стоящие сейчас перед парламентом, определил президент России Владимир Путин. "Чтобы выполнить эти задачи, предстоит очень серьезная работа. Необходимо проанализировать каждый раздел бюджета, каждую государственную программу, каждую цифру бюджета как с точки зрения, достигаются ли те задачи, которые поставил президент, ради которых вносится закон о бюджете, так и с точки зрения эффективности этих расходов", - сказал Макаров.
С этой целью бюджетный комитет совместно с профильными комитетами рассмотрит каждую госпрограмму, каждый раздел федерального бюджета, а также бюджетов внебюджетных фондов и других законопроектов из бюджетного пакета. "От правительства на это рассмотрение в Государственную думу придут министры, вице-премьеры, которые будут обосновывать тот законопроект, который внесен в Государственную думу", - сообщил Макаров.
Бюджетный комитет, по его словам, подготовит сводное заключение, в котором отразит все доводы, все "за" и "против", и "что необходимо сделать уже … в виде поправок к бюджету, которые будут рассматриваться Государственной думой во втором чтении".
Он обратил внимание, что важнейшим направлением, о котором вчера говорил президент, является поддержка региональных бюджетов. "Нам предстоит очень серьезная работа. Потому что на сегодняшний день эти деньги в бюджете есть, они зарезервированы, но распределение их по видам субсидий по регионам предстоит сделать вместе с правительством… во втором чтении", - пояснил Макаров.