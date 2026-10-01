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Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета - 01.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:59+0300
2026-10-01T14:00+0300
финансы
андрей макаров
владимир путин
госдума
счетная палата
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Макаров. "Мы начнем это первое заседание комитета по бюджету, которое рассмотрит, в первую очередь, параметры бюджета, прогноз социально-экономического развития, с которым выступит министр экономического развития, заключение Счетной палаты, естественно, представление самого бюджета, с которым выступит министр финансов Антон Германович Силуанов. Оно будет в комитете по бюджету 12 числа", - сказал Макаров. Он отметил, что приоритеты бюджетного процесса и задачи, стоящие сейчас перед парламентом, определил президент России Владимир Путин. "Чтобы выполнить эти задачи, предстоит очень серьезная работа. Необходимо проанализировать каждый раздел бюджета, каждую государственную программу, каждую цифру бюджета как с точки зрения, достигаются ли те задачи, которые поставил президент, ради которых вносится закон о бюджете, так и с точки зрения эффективности этих расходов", - сказал Макаров. С этой целью бюджетный комитет совместно с профильными комитетами рассмотрит каждую госпрограмму, каждый раздел федерального бюджета, а также бюджетов внебюджетных фондов и других законопроектов из бюджетного пакета. "От правительства на это рассмотрение в Государственную думу придут министры, вице-премьеры, которые будут обосновывать тот законопроект, который внесен в Государственную думу", - сообщил Макаров. Бюджетный комитет, по его словам, подготовит сводное заключение, в котором отразит все доводы, все "за" и "против", и "что необходимо сделать уже … в виде поправок к бюджету, которые будут рассматриваться Государственной думой во втором чтении". Он обратил внимание, что важнейшим направлением, о котором вчера говорил президент, является поддержка региональных бюджетов. "Нам предстоит очень серьезная работа. Потому что на сегодняшний день эти деньги в бюджете есть, они зарезервированы, но распределение их по видам субсидий по регионам предстоит сделать вместе с правительством… во втором чтении", - пояснил Макаров.
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192
40
192
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финансы, андрей макаров, владимир путин, госдума, счетная палата
Финансы, Андрей Макаров, Владимир Путин, Госдума, Счетная палата
13:59 01.10.2026 (обновлено: 14:00 01.10.2026)
 
Комитет Госдумы по бюджету 12 октября начнет рассмотрение проекта бюджета

Бюджетный комитет ГД 12 октября начнет рассмотрение параметров бюджета на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Макаров.
"Мы начнем это первое заседание комитета по бюджету, которое рассмотрит, в первую очередь, параметры бюджета, прогноз социально-экономического развития, с которым выступит министр экономического развития, заключение Счетной палаты, естественно, представление самого бюджета, с которым выступит министр финансов Антон Германович Силуанов. Оно будет в комитете по бюджету 12 числа", - сказал Макаров.
Он отметил, что приоритеты бюджетного процесса и задачи, стоящие сейчас перед парламентом, определил президент России Владимир Путин. "Чтобы выполнить эти задачи, предстоит очень серьезная работа. Необходимо проанализировать каждый раздел бюджета, каждую государственную программу, каждую цифру бюджета как с точки зрения, достигаются ли те задачи, которые поставил президент, ради которых вносится закон о бюджете, так и с точки зрения эффективности этих расходов", - сказал Макаров.
С этой целью бюджетный комитет совместно с профильными комитетами рассмотрит каждую госпрограмму, каждый раздел федерального бюджета, а также бюджетов внебюджетных фондов и других законопроектов из бюджетного пакета. "От правительства на это рассмотрение в Государственную думу придут министры, вице-премьеры, которые будут обосновывать тот законопроект, который внесен в Государственную думу", - сообщил Макаров.
Бюджетный комитет, по его словам, подготовит сводное заключение, в котором отразит все доводы, все "за" и "против", и "что необходимо сделать уже … в виде поправок к бюджету, которые будут рассматриваться Государственной думой во втором чтении".
Он обратил внимание, что важнейшим направлением, о котором вчера говорил президент, является поддержка региональных бюджетов. "Нам предстоит очень серьезная работа. Потому что на сегодняшний день эти деньги в бюджете есть, они зарезервированы, но распределение их по видам субсидий по регионам предстоит сделать вместе с правительством… во втором чтении", - пояснил Макаров.
 
ФинансыАндрей МакаровВладимир ПутинГосдумаСчетная палата
 
 
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