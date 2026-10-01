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Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией
Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией
Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление, заявили в постоянном представительстве РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление, заявили в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе.
"Несмотря на санкционное давление и откровенно русофобскую политику ЕС, фиксируем принципиальный интерес европейских компаний к восстановлению деловых связей с Россией", - заявили в постпредстве газете "Известия".
В представительстве подчеркнули, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, долгосрочным и устойчивым и, что особенно важно, не зависеть от политической конъюнктуры.
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россия, бизнес, ес
Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией
Постпредство при ЕС: европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление, заявили в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе.
"Несмотря на санкционное давление и откровенно русофобскую политику ЕС, фиксируем принципиальный интерес европейских компаний к восстановлению деловых связей с Россией", - заявили в постпредстве газете "Известия".
В представительстве подчеркнули, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, долгосрочным и устойчивым и, что особенно важно, не зависеть от политической конъюнктуры.