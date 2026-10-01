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Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией

Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Европейские компании заинтересованы в восстановлении связей с Россией

Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление, заявили в постоянном представительстве РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление, заявили в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе. "Несмотря на санкционное давление и откровенно русофобскую политику ЕС, фиксируем принципиальный интерес европейских компаний к восстановлению деловых связей с Россией", - заявили в постпредстве газете "Известия". В представительстве подчеркнули, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, долгосрочным и устойчивым и, что особенно важно, не зависеть от политической конъюнктуры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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