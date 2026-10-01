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Южная Корея не достигла четких договоренностей по СПГ-проекту на Аляске
Южная Корея не достигла четких договоренностей по СПГ-проекту на Аляске - 01.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея не достигла четких договоренностей по СПГ-проекту на Аляске
Власти Южной Кореи еще не достигли четких договоренностей по реализации СПГ-проекта на Аляске, о которых ранее заявил президент Соединенных Штатов Дональд... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:26+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Южной Кореи еще не достигли четких договоренностей по реализации СПГ-проекта на Аляске, о которых ранее заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщил министр промышленности и торговли Республики Корея Ким Чон Кван.
Ранее в среду Трамп заявил, что Республика Корея инвестирует под 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда - в СПГ-проект на Аляске.
"Что касается проекта на Аляске, все, о чем мы договорились, - это три положения в факт-листе. Какие-либо цифры или выражения в виде категоричных утверждений (с американской стороны - ред.) - все это зашло гораздо дальше реально достигнутых договоренностей", - сказал Ким Чон Кван в четверг в ходе брифинга. Его слова приводит агентство Ренхап.
Министр подчеркнул, что детали реализации СПГ-проекта на Аляске только предстоит начать рассматривать на основе заключенного сторонами меморандума о взаимопонимании (MOU) и соответствующих процедур южнокорейского законодательства. По его словам, в настоящее время еще четко не определено, каков именно будет объем инвестиций и будут ли они на самом деле произведены.
При этом Ким Чон Кван отметил, что Южная Корея и США разделяют понимание того, что данный проект не будет продвигаться, если все же не удастся подтвердить его коммерческую целесообразность.
Кроме того, по словам главы ведомства, он также выразил свое сожаление и серьезный протест министру торговли Соединенных Штатов Говарду Латнику в связи с объявлением об участии Южной Кореи в СПГ-проекте на Аляске, в том числе, о тех его условиях, которые пока не были согласованы. Ким Чон Кван пояснил, что Латник выразил понимание позиции южнокорейской стороны и заявил, что сделает все возможное, чтобы совместные проекты продвигались должным образом.
В марте кабинет министров Республики Корея одобрил законопроект об инвестициях в США в размере 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских тарифов на южнокорейские автомобили.
Ранее стороны договорились, что 150 миллиардов долларов из общей суммы будут вложены в судостроение, однако в настоящий момент реализация проекта задерживается из-за того, что Южная Корея и США не могут финализировать условия по оставшимся 200 миллиардов долларов.
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мировая экономика, аляска, южная корея, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Аляска, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Дональд Трамп
Южная Корея не достигла четких договоренностей по СПГ-проекту на Аляске
В Южной Корее заявили, что не достигли четких договоренностей по СПГ-проекту на Аляске
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Южной Кореи еще не достигли четких договоренностей по реализации СПГ-проекта на Аляске, о которых ранее заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщил министр промышленности и торговли Республики Корея Ким Чон Кван.
Ранее в среду Трамп заявил, что Республика Корея инвестирует под 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда - в СПГ-проект на Аляске.
"Что касается проекта на Аляске, все, о чем мы договорились, - это три положения в факт-листе. Какие-либо цифры или выражения в виде категоричных утверждений (с американской стороны - ред.) - все это зашло гораздо дальше реально достигнутых договоренностей", - сказал Ким Чон Кван в четверг в ходе брифинга. Его слова приводит агентство Ренхап.
Министр подчеркнул, что детали реализации СПГ-проекта на Аляске только предстоит начать рассматривать на основе заключенного сторонами меморандума о взаимопонимании (MOU) и соответствующих процедур южнокорейского законодательства. По его словам, в настоящее время еще четко не определено, каков именно будет объем инвестиций и будут ли они на самом деле произведены.
При этом Ким Чон Кван отметил, что Южная Корея и США разделяют понимание того, что данный проект не будет продвигаться, если все же не удастся подтвердить его коммерческую целесообразность.
Кроме того, по словам главы ведомства, он также выразил свое сожаление и серьезный протест министру торговли Соединенных Штатов Говарду Латнику в связи с объявлением об участии Южной Кореи в СПГ-проекте на Аляске, в том числе, о тех его условиях, которые пока не были согласованы. Ким Чон Кван пояснил, что Латник выразил понимание позиции южнокорейской стороны и заявил, что сделает все возможное, чтобы совместные проекты продвигались должным образом.
В марте кабинет министров Республики Корея одобрил законопроект об инвестициях в США в размере 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских тарифов на южнокорейские автомобили.
Ранее стороны договорились, что 150 миллиардов долларов из общей суммы будут вложены в судостроение, однако в настоящий момент реализация проекта задерживается из-за того, что Южная Корея и США не могут финализировать условия по оставшимся 200 миллиардов долларов.