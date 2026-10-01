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Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК
Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ
Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК
Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), перспективы партнерства есть со стороны... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:48+0300
2026-10-01T16:48+0300
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бизнес
китай
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), перспективы партнерства есть со стороны Индии и Китая, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Светлогорске Трутнев провел заседание Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов.
"Большие перспективы видим в развитии партнерства с Индией и Китаем. В АЗРФ (Арктической зоне РФ - ред.) с участием Китая реализуется целый ряд проектов. Интерес к сотрудничеству по Трансарктическому транспортному коридору проявляют Республика Корея и Вьетнам", – сказал Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
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россия, бизнес, китай, индия, корея, юрий трутнев
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ИНДИЯ, КОРЕЯ, Юрий Трутнев
Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК
Трутнев: Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), перспективы партнерства есть со стороны Индии и Китая, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Светлогорске Трутнев провел заседание Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов.
"Большие перспективы видим в развитии партнерства с Индией и Китаем. В АЗРФ (Арктической зоне РФ - ред.) с участием Китая реализуется целый ряд проектов. Интерес к сотрудничеству по Трансарктическому транспортному коридору проявляют Республика Корея и Вьетнам", – сказал Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.