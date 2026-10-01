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Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК

Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ

Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ТТК

Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), перспективы партнерства есть со стороны... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:48+0300

2026-10-01T16:48+0300

2026-10-01T16:48+0300

россия

бизнес

китай

индия

корея

юрий трутнев

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Корея и Вьетнам заинтересованы в сотрудничестве с Россией по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), перспективы партнерства есть со стороны Индии и Китая, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Светлогорске Трутнев провел заседание Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. "Большие перспективы видим в развитии партнерства с Индией и Китаем. В АЗРФ (Арктической зоне РФ - ред.) с участием Китая реализуется целый ряд проектов. Интерес к сотрудничеству по Трансарктическому транспортному коридору проявляют Республика Корея и Вьетнам", – сказал Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.

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россия, бизнес, китай, индия, корея, юрий трутнев