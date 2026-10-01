Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/koridor-873862500.html
Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики
Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики
Создаваемый Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения, заявил помощник | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:11+0300
2026-10-01T16:13+0300
бизнес
россия
калининград
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873862500.jpg?1790860405
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Создаваемый Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Порты и портовые города всегда были локомотивами экономического роста. В современных условиях, характеризующихся трансформацией международных отношений и международной логистики, порты приобретают стратегическое значение", - сказал Патрушев на пленарном заседании I Международного форума портовых городов. Значительно возрастает роль портов в обеспечении экономического суверенитета России, социально-экономического роста приморских регионов и пространственного развития страны, они становятся центрами международной кооперации и притяжения инвестиций, добавил помощник президента. Особое значение приобретает развитие портовых мощностей новых транспортных коридоров, таких как Трансарктический транспортный коридор, указал Патрушев. "Этот коридор, одним из портов которого станет порт Калининград, фактически формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения", - подчеркнул он.
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, калининград, николай патрушев
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Николай Патрушев
16:11 01.10.2026 (обновлено: 16:13 01.10.2026)
 
Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики

Патрушев: Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас логистики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Создаваемый Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Порты и портовые города всегда были локомотивами экономического роста. В современных условиях, характеризующихся трансформацией международных отношений и международной логистики, порты приобретают стратегическое значение", - сказал Патрушев на пленарном заседании I Международного форума портовых городов.
Значительно возрастает роль портов в обеспечении экономического суверенитета России, социально-экономического роста приморских регионов и пространственного развития страны, они становятся центрами международной кооперации и притяжения инвестиций, добавил помощник президента.
Особое значение приобретает развитие портовых мощностей новых транспортных коридоров, таких как Трансарктический транспортный коридор, указал Патрушев.
"Этот коридор, одним из портов которого станет порт Калининград, фактически формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения", - подчеркнул он.
 
БизнесРОССИЯКАЛИНИНГРАДНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала