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Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики

Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики - 01.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев: Трансарктический коридор формирует новый каркас логистики

Создаваемый Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения, заявил помощник | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:11+0300

2026-10-01T16:11+0300

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калининград

николай патрушев

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Создаваемый Трансарктический транспортный коридор формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Порты и портовые города всегда были локомотивами экономического роста. В современных условиях, характеризующихся трансформацией международных отношений и международной логистики, порты приобретают стратегическое значение", - сказал Патрушев на пленарном заседании I Международного форума портовых городов. Значительно возрастает роль портов в обеспечении экономического суверенитета России, социально-экономического роста приморских регионов и пространственного развития страны, они становятся центрами международной кооперации и притяжения инвестиций, добавил помощник президента. Особое значение приобретает развитие портовых мощностей новых транспортных коридоров, таких как Трансарктический транспортный коридор, указал Патрушев. "Этот коридор, одним из портов которого станет порт Калининград, фактически формирует новый каркас международной логистики, предлагая миру надежные логистические решения", - подчеркнул он.

калининград

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бизнес, россия, калининград, николай патрушев