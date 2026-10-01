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Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов

Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов

Рост облагаемой базы страховых взносов в России позволяет ежегодно увеличивать для работающих россиян выплаты по больничным и декретным, сообщил министр труда и | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

россия

общество

антон котяков

социальный фонд

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рост облагаемой базы страховых взносов в России позволяет ежегодно увеличивать для работающих россиян выплаты по больничным и декретным, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Ежегодный рост единой облагаемой базы страховых взносов, которая введена с 2023 года вместе с единым тарифом, позволяет ежегодно существенно увеличивать для работающих граждан суммы выплат по временной нетрудоспособности и материнству", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Ранее Социальный фонд на платформе "Макс" сообщил, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , антон котяков, социальный фонд