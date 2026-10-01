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Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов
Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов
Рост облагаемой базы страховых взносов в России позволяет ежегодно увеличивать для работающих россиян выплаты по больничным и декретным, сообщил министр труда и | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:42+0300
2026-10-01T11:42+0300
россия
общество
антон котяков
социальный фонд
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рост облагаемой базы страховых взносов в России позволяет ежегодно увеличивать для работающих россиян выплаты по больничным и декретным, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Ежегодный рост единой облагаемой базы страховых взносов, которая введена с 2023 года вместе с единым тарифом, позволяет ежегодно существенно увеличивать для работающих граждан суммы выплат по временной нетрудоспособности и материнству", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Ранее Социальный фонд на платформе "Макс" сообщил, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день.
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россия, общество , антон котяков, социальный фонд
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков, Социальный фонд
11:42 01.10.2026
 
Котяков рассказал о росте облагаемой базы страховых взносов

Котяков: рост базы страховых взносов позволяет ежегодно увеличивать выплаты по больничным

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рост облагаемой базы страховых взносов в России позволяет ежегодно увеличивать для работающих россиян выплаты по больничным и декретным, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Ежегодный рост единой облагаемой базы страховых взносов, которая введена с 2023 года вместе с единым тарифом, позволяет ежегодно существенно увеличивать для работающих граждан суммы выплат по временной нетрудоспособности и материнству", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Ранее Социальный фонд на платформе "Макс" сообщил, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день.
 
РОССИЯОбществоАнтон КотяковСоциальный фонд
 
 
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