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Котяков рассказал об индексации маткапитала в России
Котяков рассказал об индексации маткапитала в России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал об индексации маткапитала в России
Материнский капитал в России ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже инфляции за прошлый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T13:02+0300
россия
антон котяков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Материнский капитал в России ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже инфляции за прошлый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Согласно данным пресс-службы, средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей. Кроме того, средства можно получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.
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россия, антон котяков
Котяков рассказал об индексации маткапитала в России
Котяков: маткапитал в России ежегодно индексируется не ниже инфляции за прошлый год
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Материнский капитал в России ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже инфляции за прошлый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год", - сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Согласно данным пресс-службы, средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей.
Кроме того, средства можно получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.