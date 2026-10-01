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В Кремле ответили на вопрос об изъятии российских активов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос об изъятии российских активов
В Кремле ответили на вопрос об изъятии российских активов - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об изъятии российских активов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал адресовать Западу вопрос о причине возобновления дискуссий насчет изъятия замороженных российских... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:31+0300
2026-10-01T17:31+0300
россия
запад
москва
европа
дмитрий песков
радослав сикорский
сергей лавров
банк россии
euroclear
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал адресовать Западу вопрос о причине возобновления дискуссий насчет изъятия замороженных российских активов. "Это же не мы заговорили, это они заговорили. Вот вы их и спрашивайте", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о том, почему за рубежом вновь заговорили о российских активах. Песков также отмечал, что Брюссель прекрасно понимает неизбежность юридического преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы, Москва будет преследовать их до конца, задействовав все юридические средства. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Европа не вернет России ее активы. Активы Банка России были заморожены после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
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россия, запад, москва, европа, дмитрий песков, радослав сикорский, сергей лавров, банк россии, euroclear, мид рф
РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Банк России, Euroclear, МИД РФ
17:31 01.10.2026
 
В Кремле ответили на вопрос об изъятии российских активов

Песков посоветовал Западу адресовать вопрос об изъятии российских активов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал адресовать Западу вопрос о причине возобновления дискуссий насчет изъятия замороженных российских активов.
"Это же не мы заговорили, это они заговорили. Вот вы их и спрашивайте", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о том, почему за рубежом вновь заговорили о российских активах.
Песков также отмечал, что Брюссель прекрасно понимает неизбежность юридического преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы, Москва будет преследовать их до конца, задействовав все юридические средства.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Европа не вернет России ее активы.
Активы Банка России были заморожены после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
 
РОССИЯЗАПАДМОСКВАЕВРОПАДмитрий ПесковРадослав СикорскийСергей ЛавровБанк РоссииEuroclearМИД РФ
 
 
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