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На развитие Крыма и Севастополя выделят около 270 миллиардов рублей

На развитие Крыма и Севастополя выделят около 270 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На развитие Крыма и Севастополя выделят около 270 миллиардов рублей

Около 270 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:35+0300

россия

финансы

госдума

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Около 270 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в период с 2027 по 2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" запланированы в 2027 году в объеме 102 667,7 миллиона рублей, в 2028 году - 86 688,5 миллиона рублей и в 2029 году - 80 404,9 миллиона рублей", - говорится в документе. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.

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россия, финансы, госдума