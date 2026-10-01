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В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на четверо суток

В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на четверо суток - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на четверо суток

Перекрытие Крымского моста на четверо суток не планируется, ложное сообщение распространяет украинская сторона, сообщила РИА Новости помощник главы Крыма по... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:43+0300

2026-10-01T13:43+0300

2026-10-01T13:58+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Перекрытие Крымского моста на четверо суток не планируется, ложное сообщение распространяет украинская сторона, сообщила РИА Новости помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева. "Никаких закрытий Крымского моста на четверо суток не планируется", - сказала Курлаева, уточнив, что речь идет о распространяемом в сети фейковом документе для служебного пользования якобы от крымского погрануправления ФСБ РФ, где предупреждается о закрытии Крымского моста из-за учений с 5 по 9 октября. По ее словам, за вбросом стоит украинская сторона, которая преследует цель посеять панику среди населения. Помощник главы региона также предупредила об ответственности за распространение ложной информации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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