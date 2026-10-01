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Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту
Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту - 01.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту
Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:08+0300
2026-10-01T14:12+0300
рынок
россия
китай
евгений локтюхов
псб
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.48 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,44 рубля. По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, стоит рассчитывать, что тенденция укрепления рубля сменится его сдержанным ослаблением на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения валюты со стороны экспортеров. "К этому добавляются выходные в Китае. В концовке недели ожидается удержание курса юаня в нашем целевом диапазоне 12,3-12,8 рубля, доллара – в диапазоне 82,5-85 рублей", - добавил он.
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рынок, россия, китай, евгений локтюхов, псб
Рынок, РОССИЯ, КИТАЙ, Евгений Локтюхов, ПСБ
14:08 01.10.2026 (обновлено: 14:12 01.10.2026)
 
Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту

Курс юаня вырос на три копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего инерционного снижения перешел к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.48 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,44 рубля.
По мнению Евгения Локтюхова из ПСБ, стоит рассчитывать, что тенденция укрепления рубля сменится его сдержанным ослаблением на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения валюты со стороны экспортеров.
"К этому добавляются выходные в Китае. В концовке недели ожидается удержание курса юаня в нашем целевом диапазоне 12,3-12,8 рубля, доллара – в диапазоне 82,5-85 рублей", - добавил он.
 
РынокРОССИЯКИТАЙЕвгений ЛоктюховПСБ
 
 
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