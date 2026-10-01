https://1prime.ru/20261001/kurs-873874110.html
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,41 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,41 рубля - 01.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,41 рубля
Курс юаня по итогам торгов четверга вырос до 12,41 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:20+0300
2026-10-01T19:20+0300
2026-10-01T19:20+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873874110.jpg?1790871615
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга вырос до 12,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,41 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,41 рубля
Курс юаня за день вырос на четыре копейки, закрыв торги на отметке 12,41 рубля
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга вырос до 12,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,41 рубля.